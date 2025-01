Resumão: Madrugada no BBB 25 tem crise de choro, susto, discussão e mais

Colaboração para Splash, no Rio

A madrugada desta quarta-feira (29) foi agitada na casa mais vigiada do Brasil, com os participantes do BBB 25 movimentando o jogo. Teve de choros a discussão e demonstração de arrependimento.

O que rolou?

Menos uma dupla: Edilberto e Raissa deixaram o reality em uma votação acirrada, com 50,70% dos votos. Vitória Strada e Mateus ficaram em segundo lugar, com 43,51%, enquanto Diego Hypólito e Daniele receberam apenas 5,79%, mostrando que são alvos na casa, mas queridos pelo público.

Arrependimento: A dupla Camilla e Thamiris indicou os circenses ao paredão. Após a eliminação de pai e filha, Thamiris teve uma crise de choro, aparentando culpa pela saída deles.

Pensativos. Os brothers passaram a madrugada refletindo sobre o discurso de Tadeu Schmidt durante a noite de eliminação, buscando pistas sobre a visão do público e tentando entender a mensagem dada pelo apresentador. No discurso, Tadeu sugeriu para que todos os participantes façam uma autoavaliação e questionem se estariam torcendo para eles mesmo se estivessem como telespectadores.

Desentendimento. Vinícius e Aline, dupla na casa, bateram de frente em uma conversa sobre estratégias de jogo. A policial baiana foi direta: "Vinícius, se eu não puder falar o que eu penso, vou falar com quem?", perguntou. "Sempre fui incisiva demais com você e com qualquer pessoa", disparou para o amigo.

Choro. No Quarto Fantástico, João Gabriel chorou e foi consolado pelo irmão, João Pedro. O salva-vidas de rodeio desabafou sobre seus medos em relação à exposição da família. "Nosso pai trabalhou a vida inteira, até hoje trabalhando. Nossa mãe, nossos amigos. Nossa vida e a vida deles estão em nossas mãos, porque tem muita gente má lá fora.

Conselho. Depois de escapar do paredão, Diego conversou com Gracyanne Barbosa e desabafou sobre a falta de abertura dos colegas na casa. A musa fitness aconselhou o ginasta a manter sua essência e não se isolar por causa das críticas recebidas.

Susto na casa. Durante a madrugada, Aline, Matheus e Thamiris foram surpreendidos por um barulho inesperado que interrompeu o sono dos brothers. Ainda sonolento, Vinícius tentou entender: "Que isso? Pensei que fosse alguém chorando."