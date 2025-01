Lady Gaga anuncia novo álbum e divulga data de lançamento; saiba os detalhes

Lady Gaga empolgou os fãs nesta segunda-feira, 27, ao anunciar seu sétimo álbum de estúdio. Com divulgação em várias cidades dos Estados Unidos, a artista revelou que o nome do disco será Mayhem. A data de lançamento é 7 de março.

O trabalho, que já está em pré-venda no site da cantora, terá 14 músicas, incluindo os sucessos Disease e Die With A Smile, parceria com Bruno Mars.

Um novo single deve ser lançado no dia 2 de fevereiro, para divulgar o projeto, durante os comerciais da cerimônia do Grammy.

O álbum mais recente da artista é Harlequin, do ano passado, trilha sonora inspirada no filme Coringa: Delírio a Dois, no qual ela atuou ao lado de Joaquin Phoenix.