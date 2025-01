Mauricio de Sousa explica escolha do filho para cinebiografia: 'Minha cara'

Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica, terá a vida retratada em filme biográfico. A estreia está marcada para 23 de outubro de 2025, na semana em que o cartunista completa 90 anos.

O próprio cartunista revelou que a decisão foi tomada após uma análise de fotos de diferentes épocas de sua vida. "Eu comecei a ver as fotos do Mauro, fotos de diversos tempos da vidinha do Mauro. E, ao mesmo tempo, também eu vi as fotos do Mauro no tempo que eu me lembrava. Então eu olhava nas fotos, as fotos eram a minha cara, o meu rosto, como é que eu agia e tudo mais."

Mauro Sousa, filho de Maurício de Sousa, interpretará o quadrinista no filme biográfico Imagem: Vantoen Pereira Jr.

Mauro Sousa, um dos dez filhos do desenhista, foi o escolhido para protagonizar a história do pai. "Meu filho é ator, ator profissional, estudou, inclusive, nos Estados Unidos a respeito. Então é parecido, é a minha cara, tem meu cabelo, tem meus olhos, tem tudo parecido. E ainda é profissional? Está aí, não precisa procurar mais. O pessoal que vai ver o filme vai ver que, realmente, tem dois Mauricios no universo."

A cinebiografia "Mauricio de Sousa — O Filme", dirigida por Pedro Vasconcelos, contará também com a participação das atrizes Elizabeth Savala, Natália Lage e Thati Lopes.

Capacidade de observação

Maurício de Sousa ganhará filme sobre sua vida e carreira em 2025 Imagem: Vantoen Pereira Jr.

O cartunista, que no início da carreira escutou de um diretor de jornal que não levava jeito para desenho, fez das críticas um dos combustíveis para seguir em frente. Ele conquistou diversas gerações com os personagens da Turma da Mônica.

Ele, aliás, diz que o segredo para continuar dialogando com novas gerações está justamente na capacidade de observar tudo o que acontece em volta. "Observei, juntei tudo, transformei lá a técnica de história em quadrinhos, e isso é eterno. Essas histórias, filmes, músicas e tudo mais vieram do que conheci, assimilei e transferi para o público nosso. Eu vivo o que eu vivi."