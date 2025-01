Diego se preocupa após Presente do Anjo do BBB 25: 'Estavam sérios'

Daniele e Diego Hypolito se emocionaram durante o Almoço do Anjo do BBB 25 (Globo) neste domingo (26). No entanto, ao assistir aos vídeos do Presente do Anjo, o atleta ficou preocupado com sua família.

O que aconteceu

Daniele e Diego convidaram as duplas Guilherme e Joselma e Gracyanne e Giovanna para o almoço. Antes de comer, todos assistiram ao Presente do Anjo.

Em um dos vídeos, os pais de Daniele e Diego apareceram e disseram que estavam orgulhosos dos filhos: "Amamos vocês! Parabéns!"

Enquanto Daniele chorou, Diego encarou a televisão. Após o fim dos vídeos, o atleta se mostrou preocupado: "A mãe estava muito séria. Nosso irmão também."

A irmã tentou o acalmar: "Ela é séria fazendo vídeo, Di. A mãe não consegue gravar vídeo assim, ela é séria. Não se preocupa. [...] A mãe falou que ama muito a gente, e o pai falou que está muito orgulhoso."

Joselma também tranquilizou o brother: "Continue dando o que você tem. Seja você, continue dando o orgulho que você sempre deu para eles. Se você ficar triste, eles podem ficar tristes por lá. Esteja sempre feliz"

Aguenta coração! ❤️ Diego e Daniele Hypolito ficaram super emocionados com os recados que receberam no Almoço do Anjo 🥰 #BBB25 #RedeBBB pic.twitter.com/3TYMPNVbLM -- Big Brother Brasil (@bbb) January 26, 2025

