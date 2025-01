Tiago Leifert cobra Defesa Civil de SP por atraso em alerta: 'Tudo alagado'

Tiago Leifert, recém contratado do SBT, cobrou a Defesa Civil de São Paulo por atraso em alerta sobre fortes chuvas.

O que aconteceu

Defesa Civil teria enviado alerta severo de chuva forte após precipitações terem começado, segundo o apresentador. Um temporal atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta sexta-feira (24).

Tiago Leifert cobrou o órgão do governo de São Paulo publicamente: "Já tava tudo alagado quando chegou [a chuva forte]', escreveu ele nos Stories do Instagram marcando a conta oficial da Defesa Civil paulista.

Aviso alertava para chuva forte se espalhando pela capital paulista com rajadas de vento e risco de alagamento. O alerta também pedia para a população se manter em local seguro.

Leifert não mostrou imagens do lugar em que estava, apenas compartilhou captura de tela do alerta com a cobrança da Defesa Civil. Temporal inundou ruas, alagou metrô e deixou pelo menos 121 mil imóveis sem luz.