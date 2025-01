Flávia Oliveira x Demétrio Magnoli: 5 tretas dos jornalistas da GloboNews

Não foi uma, nem duas vezes: os bate-bocas entre os jornalistas Flávia Oliveira e Demétrio Magnoli já são parte da programação da GloboNews. Relembre alguns deles:

Discurso de Trump contra diversidade

Gente? No GloboNews, ao afirmar que não enxerga discurso supremacista no discurso de Donald Trump, Demétrio Magnoli foi CATEGORICAMENTE corrigido por Flávia Oliveira: "Quem se beneficia é o homem branco e hétero".



Durante a cobertura da posse de Donald Trump, na terça-feira (21), Flávia Oliveira afirmou que a decisão de extinguir políticas de inclusão e diversidade é um sinal do discurso supremacista branco do presidente americano. Demétrio Magnoli disse que "deve ter perdido" o trecho supremacista branco do discurso de Trump, ao que Flávia respondeu: "Só perdeu se não compreendeu o sentido do texto, Demétrio. Me parece bastante clara a indicação supremacista".

Suspensão de perfis no X

"O debate sobre censura prévia existe, é legítimo e deve ser feito por nós. Mas eu acho que é equivocado um raciocínio que compara o Elon Musk com gente como nós ao criticarmos o governo de Israel ou da Venezuela. Elon Musk não é um formador de opinião comum, ele é o dono da?

Em 2024, quando estava em voga a polêmica sobre o direito de a Justiça brasileira suspender perfis nas redes sociais que descumpram a lei, Demétrio Magnoli classificou a atitude como censura prévia. Flávia Oliveira discordou e disse que Elon Musk é mais poderoso que outros usuários das redes: "É um debate um pouco mais complexo do que a gente pensar [em Elon Musk] isoladamente como um formador de opinião global ou local".

Cara de espanto

A cara da Flávia Oliveira, após ouvir Demétrio Magnoli falar que "o passado diz pouco" e defender a tese de que Mourão seria agora um político de centro-direita e não mais de extrema-direita. Ninguém merece um colega de trabalho como esse.

Em janeiro de 2023, ao fazer uma análise sobre a conjuntura política global, Demétrio Magnoli defendeu que Hamilton Mourão e Marine Le Pen não eram mais de extrema-direita, e sim de centro-direita. Na ocasião, quem discutiu com ele foi Guga Chacra, mas a expressão de espanto de Flávia Oliveira chamou atenção nas redes sociais.

Racismo

O Demétrio, lógico, nunca vê racismo em nada. Por essas e outras, a Flávia é a comentarista mais importante da televisão brasileira hoje.

Em 2022, quando a deputada Carla Zambelli perseguiu e apontou arma para um homem negro em São Paulo, Flávia Oliveira e Demétrio Magnoli discutiram na GloboNews se o caso configura racismo ou não. Ele argumentou que "não está provado que ela não faria a mesma coisa se fosse um homem branco, cor-de-rosa, amarelo ou de cor indefinida". Flávia Oliveira relembrou a frase que Carla Zambelli disse na ocasião: "Eles usaram um negro para vir em cima de mim".

Polarização no Brasil

Quando a Flávia Oliveira desmonta a falsa tese da polarização e os argumentos do Demétrio Magnoli

Ainda em 2022, quando um militante do PT foi assassinado durante uma festa de aniversário em Foz do Iguaçu, Demétrio Magnoli falou em exageros de ambos os lados. Flávia Oliveira afirmou que existe uma assimetria: "De um lado tem gente questionando sistema eleitoral, atacando ministro do Supremo, dizendo que não teremos um novo Capitólio mas que tomem suas providências. Do outro lado, tem respeito às instituições e eventualmente consulta às instituições".