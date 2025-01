Fausto Silva está internado para tratar quadro de infecção, diz esposa

Fausto Silva, 74, está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratamento de uma infecção.

O que aconteceu

Luciana Cardoso, mulher do apresentador, informou que o marido está na unidade hospitalar para concluir o tratamento de uma infecção. A data da internação do artista no hospital e o que motivou o problema médico não foram informados pela esposa do artista.

Fausto está encerrando o tratamento de uma infecção desde o final de dezembro e terá alta no final de semana.

Luciana Cardoso, em contato com Splash

Splash entrou em contato com o Hospital Israelita Albert Einstein para colher um boletim médico do apresentar. O texto será atualizado assim que houver uma manifestação.

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. Além disso, ele também necessitou de um transplante de rim em fevereiro do ano passado.

Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o "Faustão na Band".