BBB 25: Arleane injustiçada? Marcelo é culpado por rejeição, diz Dieguinho

Marcelo e Arleane estão na primeira disputa por permanência no BBB 25, contra as duplas Edilberto e Raisa e Diogo e Vilma. Segundo a última parcial da enquete UOL, o casal deve deixar o jogo e, para Dieguinho, ele é o responsável por esse resultado. O Paredão foi assunto do Central Splash desta terça-feira (21).

Dieguinho acredita que, quem acaba se falando mais dentro do jogo, tem chances de sair mais rápido. E este pode ser o caso de Marcelo. Desde o início do programa, ele já teve algumas falas polêmicas, principalmente em relação às mulheres da casa. "É um dos critérios que a gente já observou nos últimos anos".

Eu acho que inclusive ele é o grande responsável pela saída dos dois hoje do BBB. O fim do casal se dá muito pelas coisas absurdas que saíram da boca do Marcelo

Dieguinho

Outro comentário de Dieguinho é que Marcelo também influencia na forma como a mulher se veste e até mesmo em seu cabelo. "Ela mantém o mesmo corte porque ele pede, ele determina que tem que ser assim".

É um cara péssimo em vários sentidos, e justamente por isso o publico tem mais motivo para eliminar eles que Diogo e Vilma

Dieguinho

