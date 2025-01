Gracyanne Barbosa será nova Wanessa? O que esperar dela no BBB 25

A participação de Gracyanne Barbosa no BBB 25 (Globo) foi debatida pelos colunistas do UOL em live do Central Splash desta quinta-feira (9).

O que aconteceu

Chico Barney disse estar receoso com o foco da musa fitness no reality show. Ele a comparou à Wanessa Camargo, que teve sua trajetória voltada para Davi Brito, no BBB 24.

Me preocupa esse foco em ovo, fico preocupado de a Gracyanne ser uma participante pouco criativa, de não ter muito repertório, de focar em uma coisa só. Lembra no ano passado da Wanessa Camargo? Wanessa Camargo não tinha repertório, não é uma crítica à carreira musical dela, único assunto dela era aquele ali [Davi].

Chico Barney

Bárbara Saryne avaliou que a famosa é cuidadosa e pode surpreender. "É uma preocupação válida, mas conhecendo a Gracyanne, o pouco que sei, é uma pessoa muito cuidadosa. Acho que ela se preocupou muito bem com esse confinamento. Não aceitou esse convite à toa."

Os dois ainda ressaltaram que ela vinha sendo cotada para o BBB e A Fazenda há anos. Ambos brincaram que Boninho e Carelli perderam a disputa para Rodrigo Dourado, que assumiu a direção de gênero do reality da Globo.

Dieguinho se animou com a participação da ex de Belo, mas disse que ela pode durar pouco tempo no reality. "[Dou nota] 7,5 para o elenco e 10 para a Gracyanne, mas não acho que passa de 5 semanas", indicou.

Desviando de Gracyanne Barbosa, Dantinhas destacou Vilma. "Estou curtindo, estou achando uma galera de personalidade forte. Acho que, em cada dupla, tem uma pessoa com personalidade forte e que pode nos dar entretenimento. Destaque para dona Vilma, dou nota 8."

