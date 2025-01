Amigos de Ana Castela, João Gabriel e João Pedro trabalham em rodeios

João Gabriel e João Pedro, 21, são gêmeos e estão na pipoca do BBB 25. Naturais de Goiatuba, moram em Buriti Alegre, ambas em Goiás.

Eles compartilham a profissão e o estado civil: são salva-vidas de rodeios e estão solteiros. O salva-vida de rodeios é responsável por proteger o competidor e lidar com os touros. João Gabriel e João Pedro também fazem sucesso nas redes sociais compartilhando o dia a dia da vida no interior.

São amigos de Ana Castela e já tentaram carreira no sertanejo, que não deu certo. "Nós somos companheiros [da Ana Castela], mas tem muito tempo que a gente não se fala por causa dos shows dela. Quando nós vamos ao show dela, ela vê a gente, fala nosso nome", diz João Gabriel ao Gshow.

João Gabriel venceu um reality virtual do influenciador Jacques Vanier. Ele passou a morar e trabalhar em uma propriedade de Jacques junto com o irmão e ganhou uma viagem para Barretos.

Apesar de estar solteiro, João Gabriel fez um acordo com uma mulher fora da casa. Ele diz que vai respeitá-la e manter a lealdade e acha que não tem coragem de ficar com outra pessoa no confinamento.

A gente gosta da vida no campo. Somos muito parecidos em tudo, mas o meu irmão é o mais esquentado. Tenho que ficar segurando ele nesse bailão da vida. João Pedro

Muito unidos, o máximo de tempo que já passaram separados foi uma semana. "Nós dois somos muito parecidos, é um pelo outro, e nossa conexão é forte demais", diz João Gabriel.

Os gêmeos fizeram tatuagens para poderem ser identificados. João Pedro tem o braço direito tatuado, e João Gabriel, o direito.

João Pedro é mais tranquilo e namorador. Ele diz que seu ponto fraco é ser xingado: quando é assim, responde na mesma moeda.

A mãe dos gêmeos vive com uma mulher, e João Pedro garante que "não tem preconceito com nada".

Meu irmão é mais namorador, parte para cima de todo mundo. É conversador. João Gabriel

