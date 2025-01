Léo Magalhães concilia vida de cantor com de fazendeiro: 'É aposentadoria'

Léo Magalhães, 44, celebra 20 anos de carreira musical em 2025. O cantor tem agenda de shows em todo o Brasil, planeja gravar DVD de comemoração e, ao mesmo tempo, concilia a rotina de trabalho com um projeto totalmente diferente do vivido nas estradas: o desafio de ser fazendeiro.

Pois é, eu tenho a fazenda como investimento, como uma segunda renda, é uma aposentadoria. No ramo da pecuária é onde vamos colher grandes frutos, muitos frutos bons, em breve.

Léo Magalhães, em entrevista para Splash, na gravação do DVD de Vitor Fernandes

Cantor possui propriedades rurais em Teófilo Otoni (MG) dedicada à criação de gado. "Me divido 50% a 50% nas duas vidas. Hoje, eu tenho falado mais de fazenda do que de música, mas o que paga as contas e o que faz as coisas acontecerem é a música. É uma máquina a música ainda."

Artista brinca que a vida de cantor e de fazendeiro exige muita dedicação e alto investimento. "Demanda cabeça boa e muito investimento porque tem muita despesa. Graças a Deus, tenho uma carreira consolidada, mas tudo tem um custo e tudo tem um investimento para ser feito. A carreira artística foi muito mais que duas fazendas, mas o resultado é positivo."

"Não me cobro"

Léo Magalhães completa 20 anos de estrada no mundo da música em 2025. Em comemoração, ele gravará o DVD Léo Magalhães 20 anos, no Vibra São Paulo, em 12 de fevereiro, com mix de seus sucessos, como "Primeiro de Abril" e "Onde Anda Meu Amor", além de novos hits.

Completo 20 anos de carreira agora em fevereiro e vamos fazer um DVD de comemoração. Vou reunir os meus sucessos e algumas músicas inéditas, que já estou garimpando com os compositores. Vamos ter muitas participações para comemorar essa data marcante na minha vida.

Sertanejo afirma que o seu "segredo do sucesso" é não entrar na pilha para sempre estar lançando músicas. Sua meta é conciliar uma agenda robusta de shows com produções pontuais de CDs e DVDs.

Lido com a pressão com maior tranquilidade. Aliás, não me cobro muito. Eu gravo de acordo com o meu mercado, de acordo com a minha necessidade. Gravo um CD por ano, a cada dois anos faço um projeto de DVD e vou trabalhando de acordo com o mercado, com o meu público e não me cobro muito.

Maturidade e tranquilidade na gestão da carreira, de acordo com Léo, garantem entregas especiais aos fãs. "As coisas têm que ser feitas com calma e carinho. Assim, a gente consegue buscar um bom resultado."

Artista projeta um 2025 com agenda de shows por todo Brasil. "2024 foi super positivo. Nós fizemos mais de 180 shows e desaceleramos um pouco no fim do ano. Para 2025, já temos projeto do DVD de 20 anos de carreira e temos um projeto acústico, que é mais voz e violão, cantando algumas músicas que a gente vai regravar e outras inéditas também."

* O repórter viajou ao evento a convite da organização.