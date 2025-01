De 'Vale Tudo' às tramas religiosas: veja as novelas que estreiam em 2025

Novas versões, continuações, temáticas religiosas e voltadas ao streaming. Essas são algumas das apostas para as novelas em 2025. "Vale Tudo", da Globo, com certeza é uma das mais esperadas, mas também tem muitas outras para ficar de olho no decorrer do ano.

Novelas da Globo

"Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, tem estreia prevista na Globo para 31 de março de 2025, na faixa das nove. O remake da trama de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, exibida originalmente em 1988, deve ficar no ar até 17 de outubro. A autora promete fazer alterações nos personagens e nos diálogos para atualizar a trama ao Brasil de hoje.

'Travessia' foi a úlima novela de Glória Perez na Globo Imagem: Globo/Divulgação

Ainda na Globo, Gloria Perez estreará novela inédita em outubro de 2025. A história, ainda sem nome definido, "promete deixar o público arrepiado com suspense e viradas dramáticas, explorando emoções e conflitos humanos, como amor, traição, vingança, poder e ambição", segundo plano comercial da emissora. A novela deve ser transmitida até meados de 2026.

O horário das sete da Globo volta a ter uma trama de Rosane Svartman, que fez sucesso com "Vai na Fé" (2023). "Dona de Mim" estreia em abril, sucedendo "Volta por Cima", e acompanha Leona, uma jovem babá que toma conta de uma pobre menina rica, Sofia, em meio à rivalidade de uma família da elite carioca decadente na luta pelo poder de uma fábrica de lingerie.

Rosane Svartman escreveu sucessos, como "Vai na Fé" e "Totalmente Demais" Imagem: Globo/Divulgação

Ainda na faixa das sete, Izabel de Oliveira, recontratada pela emissora após demissão, deve trazer uma trama sobre o universo sertanejo no segundo semestre. Autora foi responsável pelo sucesso "Cheias de Charme" e pela fracassada "Geração Brasil".

Já na faixa das seis, uma nova continuação é prevista para a partir de junho, com "Eta Mundo Bom 2". A nova trama se passa nos anos 1950, dez anos depois dos acontecimentos que encerraram a primeira novela, e acompanha a saga de Candinho (Sérgio Guizé) em busca de seu filho perdido, criado como órfão pela exploradora Zulma (atriz ainda não escalada).

Na Max

A plataforma de streaming também deve estrear sua primeira novela em 2025. "Beleza Fatal" estreia em 27 de janeiro, escrita por Raphael Montes e cheia de ex-Globo, conta a história de Sofia (Camila Queiroz), uma jovem que luta por justiça após ver a mãe ser presa injustamente por sua tia Lola (Camila Pitanga).

Acolhida pela família Paixão, liderada por Elvira (Giovanna Antonelli), Sofia encontra apoio eu sua luta por reparação. Os Paixão também enfrentam sua própria tragédia: a filha Rebeca está hospitalizada após uma cirurgia plástica malfeita.

Raphael Montes com as protagonistas de "Beleza Fatal": Camila Pitanga, Giovanna Antonelli e Camila Queiroz Imagem: Marianna Viana/Divulgação

Record

A volta das tramas bíblicas deve ser a marca da Record em 2025. A 12ª e a 13ª temporadas da novela "Reis" devem ir ao ar neste ano —a primeira delas já está disponível na plataforma Univer Vídeo. Nela, um novo ciclo se inicia, com Abias assumindo o trono de seu pai, mesmo enfrentando muitas conspirações.

Outra aposta da Record será "Paulo, o Apóstolo". Também com trama religiosa, ela deve estrear ainda em 2025, passando antes pela plataforma de streaming e, depois, pela TV aberta. Escrita por Cristiane Cardoso, ela conta a história de um perseguidor de cristãos que tem a vida transformada.

Band

A emissora também deve se jogar no ramo das novelas neste ano, com "Romaria". O projeto foi anunciado por Jayme Monjardim, ex-diretor da Globo, em suas redes sociais, em novembro. Na ocasião, ele disse se tratar de uma história que carrega "não só a devoção a Nossa Senhora Aparecida, mas também a força dos laços de família, da busca pelo que realmente importa."