Personagem transexual chega para agitar os próximos capítulos de 'Tieta'

Os próximos capítulos da reprise de "Tieta" (Globo) serão agitados com a chegada de uma personagem transexual interpretada pela atriz Rogéria.

O que vai acontecer

Rogéria, que também era uma mulher transexual na vida real, interpretou Ninete na novela exibida originalmente em 1989. A personagem aparece em uma participação especial que dura alguns capítulos.

Ninete é uma procuradora de Tieta (Betty Faria), que chega a Santana do Agreste para buscar Tonha (Yoná Magalhães). Ela foi a responsável por ensinar a protagonista a se portar e a se vestir com glamour quando ela foi para São Paulo, ainda jovem.

Além de tudo isso, Ninete é a gerente do bordel que Tieta mantém na metrópole. Em Santana do Agreste, a personagem terá várias cenas divertidas, principalmente com Timóteo (Paulo Betti).

A amiga de Tieta revela que é uma mulher transexual pela primeira vez em uma cena no bar de Chalita (Renato Consorte). Ela resolve ir até o local tomar conhaque e é paquerada por Amintas (Roberto Bonfim), que chega a passar a mão no bumbum da loira.

Irritada com a atitude do homem, Ninete dá um soco na cara de Amintas. Depois disso, ela engrossa a voz e revela que seu nome de batismo é Valdemar.

"Tieta" foi a primeira novela da atriz Rogéria, que morreu em 2017. Após a estreia na trama de Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares, ela ainda participou de outras produções na TV, como "Paraíso Tropical", "Duas Caras", Malhação", "Lado a Lado" e "Babilônia".