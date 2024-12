K-pop: Performances do Gayo de Natal e cabelo do Hyunjin

Mais uma sexta-feira e, com ela, o nosso tradicional giro de notícias com o que rolou de mais importante no Universo K-pop. Siga nosso canal no WhatsApp para ficar sempre por dentro de tudo e nossa newsletter semanal sobre música, dramas e lançamentos.

Falamos sobre os maiores vencedores dos daesangs, os Grandes Prêmios do K-pop. Leia aqui.

"HOP", disco do Stray Kids, vendeu 180 mil cópias na primeira semana nos Estados Unidos, ficou em #1 no Billboard 200. O grupo se tornou o primeiro a colocar seus seis primeiros discos em #1 no chart. Enormes!

Saíram os valores dos ingressos do show do NMIXX, que acontece dia 28 de fevereiro no Vibra São Paulo. O mais caro é R$ 2.000 (pacote VVIP) e o mais barato R$ 180 (meia, plateia). As vendas abrem dia 29 de dezembro, ao meio-dia, aqui.

Recesso de fim de ano é ideal para maratonar aquela série fofa e sem grandes conflitos. Separamos oito dicas para vocês aqui. Temos k-dramas, c-drama e BLs!.

Sunghoon, Heesung, Sunoo e Jungwon (Enhypen) dançaram a versão funk de "Jingle Bell Rocks" e aprovadíssimas!

Hyunjin (Stray Kids) cortou seu cabelão e surgiu de buzzcut, quase careca, no tapete vermelho do Gayo Daejeon, o maior evento natalino do K-pop. Um rosto é um rosto!

Tivemos performances incríveis no Gayo Daejeon, começando com o dueto "matador" de Karina (aespa) e Yujin (IVE).

Fofos, os maknaes (membros mais novos) do NCT Wish, TWS, Boynextdoor e ZB1 fizeram uma performance especial de "Love me right" do EXO!

O retorno das gigantes: 2NE1 volta com medley de clássicos e faz o público ir à loucura! Elas estão celebrando 15 anos de carreira em grande estilo, com turnê comemorativa e novo disco, que sai em 2025.

Outro retorno aguardado foi o de G-DRAGON, que já tinha feito barulho no MAMA 2024 e agora foi ao Gayo e cantou seu novo single, "Power", e um de seus clássicos, "Crooked", que viralizou nos protestos políticos recentemente!

Quem também brilhou no Gayo, apesar do drama interno que vive com as empresas, foi NewJeans. Elas apresentaram um medley de hits.

Yeonjun (TXT) fez uma performance incrível do seu single de debut solo, "GGUM", no Gayo.

ATEEZ também brilhou muito com a versão especial de "Ice on My Teeth".

Stray Kids apresentou "Walkin On Water" e "Mountains", além do novo corte de cabelo do Hyunjin!

Babymonster também arrasou em uma performance incrível de "Drip".

Park Gunwook e Kim Jiwoong do ZB1 fizeram um ótimo cover de "Shoot Out", do Monsta X