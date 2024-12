Rafael Portugal festeja volta ao BBB após três anos e explica por que saiu

Rafael Portugal, 39, falou sobre a alegria de retomar o quadro CAT (Central de Atendimento ao Telespectador) dentro do Big Brother Brasil (Globo).

O que aconteceu

A saída do comediante, em 2022, aconteceu porque ele não pôde, naquele então, atender à exigência de exclusividade da Globo. "Eu gravava 'A Culpa é do Cabral' [no canal pago Comedy Central], fazia vídeos para o Porta dos Fundos e estava envolvido em vários outros projetos. Só tinha um dia livre para gravar o CAT", recordou, em entrevista ao jornal O Globo.

O retorno ao BBB foi possível porque, agora, suas energias profissionais estão integralmente dedicadas ao canal carioca. "Hoje, é completamente diferente: minha vida está praticamente toda voltada para a TV Globo. Posso me dedicar 100%", declarou Rafael, que também integra o elenco do "Domingão com Huck" e estrela a série "Cosme & Damião: Quase Santos" para o Globoplay.

Ele não esconde a satisfação por estar de volta ao reality, do qual é fã confesso. "Estou muito feliz com este retorno. O "BBB" é um programa muito popular, e eu adoro."

Origem humilde

Nascido e criado no Realengo, zona oeste do Rio, Rafael precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família. "Meu primeiro trabalho foi vendendo cloro e desinfetante de porta em porta, com um carrinho de mão. Depois, trabalhei numa barraca de pastel e caldo de cana. Chegava às 6h da manhã, ligava a estufa e operava a moenda para fazer o caldo de cana. Também fui repositor de mercado e recolhia latinhas para vender no ferro-velho, sempre que precisava de um dinheiro extra. Toda vez que recebia, meu maior prazer era levar o dinheiro para a minha mãe e dizer: 'Mãe, toma, fica com isso. Me dá só o que você achar que eu posso gastar'".

Hoje, ele festeja a oportunidade de trabalhar com o que ama em uma empresa do porte da Globo. "Não sabia fazer nada além de algo relacionado à arte. Não tenho faculdade, só ensino médio. Então, chegar aos 40 anos com um contrato com uma das maiores emissoras do mundo e fazendo parte de um programa tão popular como o "BBB" é muito mais do que eu imaginava."