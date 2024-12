Produtores de 'Senna' enfrentaram 'dois grandes desafios' na série; entenda

Os irmãos Fabiano e Caio Gullane são os produtores de um dos maiores sucessos do ano, a série "Senna", disponível na Netflix e que acompanha a vida de Ayrton Senna, o piloto brasileiro mais famoso do mundo. Caio contou para Splash ter enfrentado duas grandes dificuldades durante o desenvolvimento da produção estrelada por Gabriel Leone.

Encontrar a história certa foi uma delas. "Ayrton Senna é muito maior do que a série de ficção que a gente fez. Ele teve a vida pessoal dele, com todas as particularidades. A nossa ideia sempre foi contar um pouco do que as pessoas não conhecem do piloto, um pouco do lado humano dele. Mesmo assim, era preciso fazer escolhas e fazer um recorte."

Gullane diz acreditar que, para falar sobre todos os aspectos da vida de Senna, seria preciso produzir uma novela que durasse cerca de nove meses. "A dificuldade foi encontrar o roteiro que fizesse o corte certo."

A outra dificuldade a ser superada foi organizar uma produção tão grande. Ela durou 325 dias; filmada em quatro países (Brasil, Argentina, Uruguai, Irlanda do Norte); com pós-produção e efeitos especiais também em quatro países (EUA, Canadá, Espanha e Brasil); uma equipe principal de 2.206 pessoas, sendo 569 brasileiros; um elenco total de 231 ator de nove países diferentes, representando 18 nacionalidades, além de 14.446 figurantes. Ufa!

Hoje, estamos muito contentes de ter superado este desafio e ter entregado uma série com essa qualidade. Caio Gullane

Ayrton (Gabriel Leone) e Galvão Bueno (Gabriel Louchard) em 'Senna' Imagem: Alan Roskyn/Netflix

Sucesso

Para se ter uma ideia da dimensão do alcance da produção, o título se tornou o mais assistido da plataforma entre as séries de língua não inglesa entre os dias 2 e 8 de dezembro. "A recepção de 'Senna' tem sido espetacular. Do ponto de vista pessoal, muitas das pessoas que conhecemos na vida, estão mandando mensagem falando que se emocionaram muito. Então é um reconhecimento e um prazer muito grande ter esse tipo de retorno."

Além da distribuição da série, Caio Gullane acredita que a Netflix teve um papel fundamental na divulgação de "Senna", o que acredita ter ajudado no reconhecimento não apenas mundial, mas brasileiro. "Chegamos ao primeiro lugar na plataforma aqui no Brasil, sendo muito importante. Para nós era importante que tivéssemos o conhecimento aqui." Na data de publicação desta matéria, "Senna" está em terceiro lugar entre as séries mais assistidas no país.

Os sócios da produtora Gullane (da esq. para a dir.): Fabiano Gullane, André Novis, Debora Ivanov e Caio Gullane Imagem: André Giorgi/Divulgação

Gullane

A produtora esteve presente na CCXP 24 pela primeira vez e celebrou os seus quase 30 anos de história. Eles são responsáveis por filmes famosos, como "O Bicho de Sete Cabeças", título que inaugurou os trabalhos da produtora nos anos 1990.

Os produtores receberam convidados especiais durante o painel, como Laís Bodanzky, diretora de "O Bicho de Sete Cabeças", seu primeiro longa-metragem como diretora.