'Conclave': papa de filme representa Francisco? Detalhe escondido responde

Após a morte do papa Francisco, "Conclave" se tornou o filme mais assistido do momento no Prime Video. O longa usa personagens fictícios para mostrar o processo de escolha de um novo papa —mas um deles pode ter inspiração na vida real.

Em uma determinada cena, um dos cardeais invade os aposentos do papa. O cardeal Lawrence (Ralph Fiennes) quebra o selo colocado na porta do quarto do falecido pontífice em busca de algo que guie seu voto no conclave.

Ao abrir uma gaveta, ele encontra um conjunto de elásticos de escritório. Os elásticos passam despercebidos em meio a objetos como uma calculadora, remédios e uma carta.

Cena de 'Conclave' mostra elásticos de escritório na gaveta do papa Imagem: Reprodução

Os elásticos, no entanto, podem ser uma referência ao papa Francisco. Em 2013, após ser eleito papa, o cardeal Jorge Bergoglio fez uma ligação especial para o dono da banca onde costumava comprar seus jornais todos os dias. Diretamente de Roma, ele ligou para o argentino Daniel Del Regno para pedir que ele cancelasse sua assinatura. "Ele me agradeceu por entregar o jornal por todos esses anos e desejou tudo de melhor à minha família", disse o jornaleiro à BBC na ocasião.

Ele encontrava o futuro papa uma vez por semana. Todos os domingos, às 5h30, Bergoglio passava na banca para comprar o jornal antes de pegar o ônibus e distribuir chá para os enfermos no subúrbio de Buenos Aires. Nos outros dias, era Del Regno quem levava o jornal ao cardeal.

Del Regno compartilhou uma curiosidade sobre o papa. Ele contou que o então cardeal tinha o costume de guardar o elástico que prendia o jornal. "No fim do mês, ele sempre me devolvia os elásticos. Todos os 30!", relatou à BBC.

Na ligação, o jornaleiro perguntou se os dois se veriam novamente. "Ele disse que, por enquanto, seria muito difícil, mas que ele sempre estaria conosco", relembrou Del Regno. O papa Francisco não retornou à Argentina até morrer.

No filme, o papa que morre não tem nome. A partir de sua morte em decorrência de um ataque cardíaco, os cardeais se organizam para decidir se o próximo papa será mais liberal ou conservador, ditando assim o caminho futuro da Igreja Católica.