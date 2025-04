Saldo positivo: BBB 25 termina sem desistências ou expulsões

O BBB 25 (Globo) terminou com Renata como vencedora da edição. Pela primeira vez em anos, o programa terminou sem desistências ou expulsões.

Fim do BBB 25

O BBB 25 foi marcado por alguns momentos polêmicos que repercutiram dentro e fora da casa. Entre eles o beijo de Aline Thamiris, as advertências em Maike após seu comportamento com Renata e a expressão "pomba suja".

Ao contrário desta edição, os últimos anos tiveram famosos e anônimos desclassificados. A última expulsão foi no BBB 24: Wanessa Camargo foi acusada de ter agredido Davi após uma festa.

Os seguintes participantes também foram expulsos do reality: MC Guimê e Cara de Sapato (BBB 23), Maria (BBB 22), Hariany (BBB 19, Marcos Harter (BBB 17) e Ana Paula Renault (BBB 16).

Já o Botão de Desistência faz parte do Big Brother desde 2022 e não foi usado no BBB 25. Os participantes que já o apertaram foram Tiago Abravanel (BBB 22), Bruno Gaga (BBB 23) e Vanessa Lopes (BBB 24).

