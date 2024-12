Peoa diz que público é 'enganado' por Sacha e compara enredo a Davi, do BBB

Gilsão, Sidney e Vanessa passaram boa parte da manhã desta segunda-feira (16) criticando Sacha Bali em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Sidney disse que Sacha é "desonesto, mentiroso, desrespeitoso" e "enche o saco" até seu rival perder a linha. "Ele parou de me provocar e fica me difamando nos ao vivos, falando que sou ex-isso, ex-aquilo. Que eu tô mentindo pro público, fazendo um personagem aqui dentro. Porque eu sou falso, dissimulado, que sou uma péssima pessoa, que sou sombrio., disse. "O jogo dele é esse aqui, ele provoca, provoca, provoca. Faz a pessoa surtar, a pessoa surta, ele entra no papel da vítima. Ele vai pra Roça, diz que é a vítima, acaba a Roça, ele fica super legal. Depois volta a provocar. Esse foi o looping, o tempo todo. Pode reparar, pode puxar nos VARs aí."

Vanessa disse que o público "está comprando esse negócio de vítima em reality show". "Eu só queria saber onde tá essa vítima aí", rebateu Sidney.

"Eu não acho vítima de jeito nenhum, é o personagem dele de vítima", esclareceu Vanessa.

A peoa chegou a comparar o enredo ao de Davi Brito, o campeão do BBB 24 (Globo). "Tô falando que às vezes esse papel [de vítima] tá funcionando. Igual o Davi, da última edição lá da China. Ele foi perseguido por quase a casa toda, e ele acabou ganhando. E o restante da casa que estava contra ele, não entende. Porque ele fazia isso, ele era isso, aquilo... fazia aquilo... Como ele pôde ganhar? Eles também não achavam que ele era vítima não."

Sidney a corrigiu. "Ele não foi perseguido, ele criou problemas."

O peão ainda disse que, ao sair do reality, quer entender a visão do público. "A minha única dúvida é essa. Eu quero de fato, quando eu sair, eu vou aproveitar todo o espaço que me deram pra entender. Se as pessoas entenderam ou se foram enganadas", disse. Vanessa disse que é a "segunda opção."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça especial? Resultado parcial Total de 131034 votos 21,33% Gilsão 33,54% Gui 22,58% Juninho 22,54% Vanessa Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 131034 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso