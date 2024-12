A Fazenda: Gui, Juninho, Sacha, Sidney, Vanessa e Yuri estão na última roça

A última roça de A Fazenda 16 (Record) está aberta e, dessa vez, todos os peões ainda na casa a disputam. Na terça-feira (17), os dois menos votados serão eliminados, definindo os quatro finalistas da temporada. Quem deve ir para a final? Vote na enquete UOL:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem você quer ver na final? Resultado parcial Total de 58040 votos 9,82% Gui 1,11% Juninho 35,85% Sacha 32,30% Sidney 3,04% Vanessa 17,88% Yuri Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 58040 votos

Como a roça foi formada

Após a eliminação de Gilsão, o Top 6 da temporada foi formado.

Adriane Galisteu pegou os peões de surpresa ao informá-los que todos estavam na roça. "A partir de agora, todos vocês estão na roça."

Os dois menos votados serão eliminados na terça-feira (17). Os quatro restantes serão os finalistas de A Fazenda 16.

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso