Vanessa diz querer dinheiro e Sacha rebate: 'Jogou 20 mil fora na roça'

Na noite de sexta-feira (13), Sacha brincou com Vanessa em A Fazenda 16 (Record), logo após a gravação da Prova Especial, que terá seu resultado exibido no sábado (14).

O que aconteceu

Vanessa comentou sobre o prêmio da prova, que será de R$ 10 mil. "Gente, 10 mil reais, Deus abençoe. Preciso pagar boletos."

Sacha brincou com a peoa. "Tu jogou 20 mil fora na Roça passada, pô."

Vanessa se justificou. "Pensei que podia dar um bug, Galisteu ia falar alguma coisa."

Sacha reforçou. "Você já tinha combinado tudo com a Flor. Tinha visto, inclusive, o poder que ia colocar o quinto banquinho".

Vanessa riu e reforçou. "Mas é só pra garantir"

