Após sequência de mocinhas, Débora Ozório se diz pronta para viver vilã

Após uma sequência de mocinhas sofredoras, a atriz Débora Ozório, 28, atualmente interpretando Celeste em "Garota do Momento" (Globo), diz estar pronta para fazer uma vilã. Mas enquanto isso não acontece, ela é só elogios a sua personagem atual. "Mesmo sendo sensível, ela é muito forte", avalia.

As dores e a força de Celeste

Com visual romântico, Celeste é comumente comparada com Olívia, personagem vivida por Débora Ozório em "Além da Ilusão" (Globo/2022). A semelhança vem também por serem duas tramas de época. Porém, a atual novela das 18h se passa no fim da década de 1950, enquanto a outra, da mesma autora, Alessandra Poggi, é retratada na década de 1940. Apesar da analogia trivial, a atriz reforça que são trabalhos que demandam esforços diversos.

Cada personagem tem seus desafios e cada projeto uma construção diferente. 'Além da Ilusão' se passou em um período antes de 'Garota do Momento', além de tudo, são épocas diferentes. Débora Ozório, atriz

Coincidentemente, em "Garota do Momento" Débora interpreta a filha de Lígia, papel de Palomma Duarte, repetindo a ligação que as atrizes tiveram em "Além da Ilusão". O reencontro, que tem rendido cenas carregadas de emoção e entrega das duas, é celebrado com muito carinho pela jovem artista.

Mais uma oportunidade generosa da vida de estarmos juntas. Amo apreciar o trabalho da Palomma. E temos uma troca imensa fora de cena também. Tenho ao lado uma grande parceira! É muito bom estar com ela. Foi um reencontro saudoso e delicioso. Estou curtindo muito e aproveitando cada momento e cada cena. Débora Ozório

Olívia e Heloísa, vividas por Débora Ozório e Palomma Duarte em 'Além da Ilusão' Imagem: Divulgação/Globo

Na história, Lígia escolheu deixar os três filhos aos cuidados do pai, Raimundo (Danton Mello), para seguir o sonho de ser cantora. Celeste, assim como os irmãos, carrega marcas do abandono materno.

Para Débora, é um presente poder construir uma personagem tão profunda. Ao refletir sobre a postura de Celeste diante da ausência da mãe, a atriz defende que há múltiplos conflitos envolvidos.

Me interesso muito por personagens cheios de camadas, a complexidade nos dá muita possibilidade de criação e eu amo isso. O sofrimento da Celeste é também uma porta pro seu amadurecimento. A dor dela vem da falta que a presença da mãe faz, mas esse conflito envolve muitas outras questões mais profundas. Não é somente como a Celeste sente essa falta, é de como isso foi passado para ela. Débora Ozório

Celeste (Debora Ozório) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Outro destaque da trama de Celeste em "Garota do Momento" é a sua ânsia em viver uma paixão como nos livros e nos filmes da época. Após colocar um anúncio no jornal, conheceu Edu sob o pseudônimo de Genoca (Caio Manhente), mas somente por cartas. Enganada pelo irmão, Ronaldo (João Vitor Silva), a mocinha começa a se relacionar com o tóxico Mauro (João Vithor Oliveira), que finge ser o remetente dos poemas que vinha recebendo.

Celeste (Débora Ozório) e Mauro (João Vithor Oliveira) em 'Garota do Momento' Imagem: Helena Barreto/Globo

Em breve, Celeste deve viver uma série de novas decepções. Além de descobrir o golpe armado por Ronaldo e Mauro, pode sofrer com a falta de compreensão de Edu na possibilidade de um futuro relacionamento entre eles. Débora Ozório diz acreditar que, independente, das mágoas que vêm pela frente, Celeste tem força para superá-las.

A Celeste é uma personagem surpreendente. Podemos esperar coisas que não imaginamos. Acho muito que ela suportaria uma decepção e também acho ela que se sairia de uma forma que não esperamos dela. Mesmo sendo sensível, ela é muito forte.

Débora Ozório está em sua oitava novela Imagem: Maria Magalhães/Divulgação

Outros ares

Cria do teatro, a artista fez sua estreia na TV em 2016 e não parou mais. Com trabalhos tão intensos em novelas nos últimos anos, Débora Ozório afirma que tem sentido falta dos palcos.

Sinto muita falta do teatro e logo mais resolveremos isso, organizando direitinho dá para planejar para o momento certo (risos). Claro, contando com todas as incertezas da profissão. Me sinto feliz com o que estou construindo e tenho planos para fazer no momento certo mais cinema e, com certeza, voltar para o teatro. Débora Ozório

Sobre trabalhos futuros nas telinhas, Débora Ozório afirma estar disponível para mudar. Fazer uma vilã, por exemplo, está em seus desejos, após uma sequência de mocinhas —as mais recentes são Olívia, em "Além da Ilusão" (2022); Petra, em "Terra e Paixão" (2023); além de Celeste. "Com certeza! Desejo fazer tudo!", conclui a artista.