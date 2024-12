Dieguinho diz que fala de Fernando é macabra e cobra resposta da Record

O comentário de Fernando sobre Sacha Bali em "A Fazenda 16" não pegou bem, segundo Dieguinho. O apresentador do Central Splash definiu a fala do peão como "macabra", com o apoio do comentarista Dantinha. Na ocasião, ele insinuou "cortar Sacha" em partes.

Isso é macabro [...] Só ele brincar com o cara dentro do saco já é bizarro, mas ele se preocupa que não vai pingar sangue, é mais maluco ainda. Com que argumento ele pode chegar e dizer que o outro é agressivo? Essa fala por si só é extremamente agressiva Dieguinho, no Central Splash

Para Dantinhas, convidado do Central, Fernando ainda se tornou um personagem cansativo no reality. Ele concorda que a fala sobre Sacha é, de fato, "macabra e assustadora". "Eu não queria essa pessoa perto de mim, nem de amizade, nem nada."

Enquanto conversava com Flora na parte externa da casa, Fernando pega um cesto de plástico. "Será que o Sacha cabe? Acho que não. Mas se a gente cortar em partes... Vou pegar uma de plástico pra não espalhar sangue".

Se ele comenta nisso em um lugar com câmeras, fico preocupada com as coisas que ele fala aqui fora [...] O Fernando é um participante extremamente preocupante, sem graça, tem uma energia pesada. Parece que está sempre com uma nuvem carregada em cima dele Dantinhas, no Central Splash

Por fim, Dieguinho defende que a Record deveria se posicionar contra esse tipo de fala no programa. No entanto, ele acredita que a produção não vá se manifestar. "Não vão fazer nada por que isso pega mal com as marcas."

Assista ao Central Splash na íntegra:

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso