Globo de Ouro: Por que Demi Moore concorre em comédia se estrelou terror?

Demi Moore é um dos grandes nomes da temporada de premiação do cinema de 2025, mas chamou a atenção do público ao não concorrer com Fernanda Torres ao prêmio de Melhor Atriz no Globo de Ouro —para o alívio dos fãs brasileiros.

O que aconteceu

O Globo de Ouro anunciou sua lista de indicados na última segunda-feira (9), e Demi Moore aparece como concorrente ao prêmio de atuação por "A Substância", enquanto Fernanda Torres está indicada por estrelar "Ainda Estou Aqui". No entanto, enquanto a brasileira concorre na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama, Moore figura a lista de Melhor Atriz em Filme Musical ou Comédia.

O "problema" é: "A Substância" não é um filme musical, nem mesmo uma comédia. O longa conta a história de Elisabeth (Demi Moore), uma atriz que já foi muito famosa e bem-sucedida. Aos 50 anos, ela é apresentadora de um programa de ginástica e recebe a notícia de que será trocada por uma atriz mais jovem. Com isso, Elisabeth entra em crise até descobrir a Substância, uma espécie de droga que promete torná-la "a melhor versão de si mesma", mais jovem e mais bonita.

O filme é dirigido pela francesa Coralie Fargeat e pode se encaixar como produção de terror, suspense e até mesmo drama. Chamar de comédia pode ser considerado uma grande "forçada de barra".

Vale dizer que quem escolhe a categoria na qual concorrerá é a própria produção do filme, portanto, se "A Substância" foi inscrito como Comédia ou Musical, é assim que ele concorre. Por consequência, o mesmo acontece com o seu elenco, caso de Demi Moore.

A escolha, no entanto, pode ser uma manobra para que o título ou os atores tenham mais chances de vencer. "No caso de Demi Moore, era natural que ela tivesse mais chance na categoria de Melhor Atriz em Comédia ou Musical do que em Drama, em que Fernanda Torres foi indicada ao lado de medalhões como Nicole Kidman e Angelina Jolie", explica a Flavia Guerra, colunista de Splash e votante do Globo de Ouro. Nicole Kidman concorre pela atuação em "Babygirl", já Angelina Jolie, por "Maria".

' A Substância' não é comédia, mas não é um drama clássico, assim como, 'Tipos de Gentileza', pelo qual Jesse Plemons está indicado a Melhor Ator na mesma categoria. Ou seja: tudo que não se encaixa em 'drama clássico' cabe na categoria que deveria, na verdade, mudar de nome e ser 'tudo que não se encaixa no drama convencional'. Flavia Guerra

A opinião é validada por Roberto Sadovski, também colunista de Splash, o qual chamou a manobra de "gambiarra" do próprio prêmio para ter mais pessoas famosas indicadas, levando a mais estrelas presentes na cerimônia de premiação. "'A Substância' não é comédia, não é musical, mas a categoria virou o aterro do Globo de Ouro para jogar qualquer filme que não se encaixe como 'drama'. É uma gambiarra que eles usam para levar mais estrelas para festa —10 indicadas como [Melhor] Atriz em vez de 5. É a vergonha anual das festas de cinema, mas não deve mudar."

"A Substância" concorre na categoria de Melhor Filme de Musical ou Comédia, Melhor Direção e Melhor Atriz em Filme de Musical ou Comédia. Ele foi vencedor do Melhor Roteiro no Festival de Cannes 2024.

O Globo de Ouro não é a única premiação que causa o estranhamento na diferenciação entre gêneros. O mesmo acontece no Emmy, a grande celebração de séries. Um exemplo recente é o caso de "O Urso", produção que foi indicada e venceu na categoria de Melhor Comédia, mas também está longe de ser engraçada.

"Ainda Estou Aqui" está disponível nos cinemas. "A Substância" pode ser assistido na MUBI.