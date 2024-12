De volta à Globo, Rodrigo Sant'Anna anuncia nova temporada do 'Tô de Graça'

Após dois anos, o humorista Rodrigo Sant'Anna está de volta ao Multishow para estrelar a nova temporada de "Tô de Graça", uma das séries de maior audiência do canal.

O que aconteceu

Humorista assinou contrato para retornar ao canal e publicou a novidade nas redes sociais. "Tô de Graça", que também ganhou versão para os cinemas neste ano, volta à grade do canal em 2025 para seguir contando a história da irreverente Dona Graça.

Em 2022, a última temporada do humorístico no Multishow impactou quase 19 milhões de pessoas. No Globoplay, as temporadas da atração figuram até hoje no top séries consumidas do Multishow dentro da plataforma, disse o canal por meio de nota enviada a Splash.

A estreia da sétima temporada está prevista para maio de 2025, no Multishow e no Globoplay para assinantes do plano premium.