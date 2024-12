BBB 25 na CCXP 24: público pode ganhar uma visita à casa do reality show

A CCXP 24 oferecerá uma grande oportunidade para os fãs de reality show. Aqueles que participarem da ativação da Globo no evento, poderão ganhar uma visita a casa do BBB 25.

Como isso acontecerá

Uma das ativações da Globo na CCXP tem como tema o Big Brother Brasil. Ao passar pelo local, o público poderá conferir de perto o RoBBB, mascote do reality show com 5 metros de altura.

Na experiência proporcionada pelo estande, os visitantes poderão atender ao famoso Big Fone, que tocará algumas vezes ao longo do evento. O público ainda poderá testar as habilidades necessárias para ser um líder no reality, com uma prova que foi adaptada do BBB 20

Quem for mais rápido ao concluir a prova e se manter em primeiro lugar no ranking ao final do dia poderá ganhar uma visita a casa do Big Brother Brasil 25, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Para isso, será necessário manejar uma bolinha usando um mecanismo de cordas até que ela chegue ao final da estrutura.

Ativação do BBB 25 no estande da Globo na CCXP 24 oferecerá oportunidade de visitar a casa do reality Imagem: Globo/Bob Paulino

A oportunidade começará nesta quinta-feira (5) e contará com um ganhador por dia, que ainda poderá levar um acompanhante. A visita ocorrerá antes mesmo da estreia do BBB 25.