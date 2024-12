Investigado, Roger Nores acusa hotel e gerentes pela morte de Liam Payne

Roger Nores, amigo e empresário de Liam Payne é investigado como o principal suspeito pela morte trágica do cantor. O ex-integrante do One Direction morreu em 16 de outubro de 2024 ao cair da sacada de um hotel na Argentina.

O que aconteceu

Segundo documentos obtidos pelo TMZ, a equipe de advogados que defende Nores acusa o Hotel CasaSur Palermo de não ter um médico disponível 24 horas e afirma que o estabelecimento é obrigado a ter um. Ele alega que o gerente de operações, ciente de que o cantor estava sob efeito de drogas e álcool durante a estadia, não buscou obter uma equipe médica no espaço durante a estadia. A defesa diz:

Uma pessoa mundialmente famosa estava hospedada com sinais óbvios de estar passando por uma crise causada pelo uso de drogas naquele exato momento, e eles nem mesmo fizeram um esforço para compensar sua omissão legal de ter um médico 24 horas.

Nores é investigado por negligenciar ajuda a Liam, que após criar uma confusão no saguão, foi levado à força pelos seguranças para seu quarto, onde foi trancado antes de morrer. Porém, o empresário alega que não é o responsável por deixar o cantor sozinho e acusa o gerente por deixá-lo preso em sua acomodação.

De acordo com o tabloide, Roger afirma que a morte do cantor aconteceu enquanto esteve estava tentando fugir do cômodo, tentando atravessar o parapeito. Para o empresário, isso se confirma pois Liam estava com uma bolsa e um chapéu na queda, o que mostra que ele levou pertences para deixar o quarto.

Com as acusações feitas pela defesa de Roger Nores, um juiz irá analisar as alegações e irá ao hotel para verificar a acomodação e as imagens das câmeras.