Pretona BBQ, a chef da periferia de SP que aposta no churrasco brasileiro

Há uma preciosidade no retrato fiel da mulher brasileira que move céu e terra pelos seus e não seria diferente com a Chef Pretona BBQ, especialista em churrasco que o Cozinha das Quebradas, série de Nossa, te convida a conhecer no seu mais novo episódio.

Baseada no Parque do Lago, Zona Sul de São Paulo, Pretona BBQ é a persona por trás da Tatiana, mãe de três filhos que afirma: "Se o Brasil não é para amadores, imagina a quebrada?!".

A Pretona BBQ é uma mulher que me dá muita força. Meu nome é Tatiana, tenho 35 anos, sou mãe de três filhos lindos, churrasqueira. Uma filha meio rebelde, mas amorosa. A Pretona foi a mulher que veio para encarar tudo que a Tatiana vive, para segurar todo rojão. Chef Pretona BBQ (Tatiana)

Tatiana fala sobre a Pretona ser sua parte de realizações: "Todos os sonhos que a Tatiana deixa no papel, a Pretona vai lá, encara e sai. E vai seguindo com um monte de não, com descaso".

Ela conta como tudo começou na vida de churrasqueira: "Foi desde sempre, mas o que enfatizou mais foi quando eu trabalhava em uma lanchonete que eu fazia tudo. Quando comecei a estudar gastronomia, em uma fase muito pesada (...), aí fui fazer festivais como voluntária".

Pretona BBQ no Vai Ter Churras Imagem: Nina Umbigo/UOL

Formada, sua presença nos festivais tinha um objetivo: "O curioso aprende quando ele se força e comecei a meter o louco e ir de voluntária nos eventos. Conheci chefs churrasqueiros fantásticos, outros que também não foram, e segui. Me apaixonei pela costela fogo de chão e duvidaram de mim".

Hoje, Pretona é uma churrasqueira de sucesso na quebrada. No episódio, ela mostra como fazer um churrasco e prefere ensinar uma versão mais econômica, com linguiça, bisteca e frango.

Uma dica da chef para colocar a linguiça e não cair na brasa é atravessar espetos no alimento em formato de caracol. Ela não recomenda furar a linguiça: "Não pode, porque ela perde toda suculência dela, todo suco da carne vai sair".

Pretona explica que a técnica usada impede que o líquido saia, mesmo com o palito: "Falam 'ah, a linguiça vai assar mais rápido'. Não assa, porque a pele, a tripa dela já é para manter o calor para cozinhar por dentro".

O apresentador Thiago Simpatia com a Chef Pretona BBQ Imagem: Nossa/UOL

A laje onde está a churrasqueira da Chef Pretona tem as cores da Mangueira, escola de samba do Rio de Janeiro, uma forma de homenagem a sua avó Dona Isabel. Ela foi das mulheres inspiradoras da vida da Tatiana, que deixa um recado para outras mulheres:

Se tiver vontade, não hesite em fazer. Não tenha medo, mete o pé na porta. Se não fosse eu por mim, não teria ninguém. Mas se vocês precisarem de dica sobre churrasco, a mulherada aí, pode chamar a Pretona que a gente troca aquele papo. Mas não desistam. Desistir não é uma opção. Chef Pretona BBQ (Tatiana)

Segue aí!

A Chef Pretona BBQ pode ser encontrada no Instagram pelo perfil @chefpretonabbq.