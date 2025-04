Jéssica Ellen revela detalhes do casamento de Madá e Jão: 'Bem suburbano'

De Splash, no Rio e em São Paulo

A partir do capítulo deste sábado, Madalena (Jéssica Ellen) e Jão (Fabrício Boliveira) irão se casar na novela "Volta por Cima" (Globo). Splash participou de bate-papo com a imprensa no qual a atriz deu detalhes sobre o casamento dos protagonistas.

O que vai acontecer

Madá e Jão terão um casamento cheio de emoção. A mocinha sentirá a presença de Lindomar (MV Bill), seu pai, que morreu no primeiro capítulo, na igreja, no momento em que estiver trocando alianças com seu amado.

Lindomar, o pai da Madalena, já falava dessa atração que nem eles mesmos entendiam. Acho que com o marco da morte do pai fez com que Madá e Jão se juntassem num momento de dor. Madalena viveu algumas provações e tinha o Jão ali como um parceiro, um amigo.

Jéssica Ellen

Jéssica Ellen garante que toda a sequência será muito bonita e promete emocionar o público. "O público vai ver um casamento em um símbolo bem suburbano, é o que eu posso dizer [risos]. Que símbolo é esse? Você vai entender na hora".

A atriz se mostra muito feliz e satisfeita da parceria construída com o ator Fabrício Boliveira durante a novela. "O Fabrício é meu amigo há muito tempo, a gente fez 'Juntos a Magia Acontece', que é um especial de Natal da Globo. Gostamos muito um trabalho do outro, ele tem um trabalho extenso no cinema. Acho que a química acontece quando dois atores admiram muito o trabalho um do outro e a gente está em um jogo cênico muito forte".

O casamento de Jão e Madalena dará início às emoções da última semana de "Volta por Cima". A novela escrita por Claudia Souto acaba no próximo dia 26.

O desfecho de "Volta por Cima" será exibido em um sábado, diferente da estratégia convencional de terminar na sexta-feira e reprisar no dia seguinte. Isso acontece porque o capítulo final da trama estará dentro da programação de celebração dos 60 anos da emissora, que acontece no dia 26 de abril.