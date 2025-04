Guilherme elogia Renata após desistência na prova: 'Merece ir para a final'

Após Renata desistir da Prova do Finalista do BBB 25 (Globo), que durou 12 horas, Guilherme elogiou a força da bailarina durante a dinâmica de resistência. O brother foi o último a deixar a prova.

O que aconteceu

Depois da prova, Guilherme conversou com Renata e confessou: "Me desculpa, teve uma hora que eu menti. Eu disse que estava com calor, mas estava morrendo de frio."

A bailarina riu e respondeu: "Relaxa! Eu vi que você estava bem e eu não estava mais aguentando."

Guilherme beijou as mãos da sister e a elogiou: "Você é demais! Vi que estava indo além do que podia. Que mulher forte! Você merece demais estar nessa final."

Renata desistiu da prova de resistência com 12 horas de dinâmica. Como consequência, a bailarina está no Paredão com João Pedro e Vitória — que deixaram a prova antes dela. Já Guilherme é o primeiro participante da grande final.

