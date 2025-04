Gimenez diz que usava moletom embaixo da calça para ter perna 'mais grossa'

Luciana Gimenez, 55, revelou que tinha problemas de autoestima relacionados às suas proporções físicas na juventude.

O que aconteceu

Gimenez explicou que quando era mais jovem usava alguns truques para parecer mais "encorpada". "Eu botava moletom por baixo da calça jeans para ficar com pernas mais grossas porque as minhas pernas eram finas", declarou no podcast Bagaceira Chique, que ela mesma comanda.

A apresentadora disse, ainda, que não gostava do próprio cabelo e queria ser mais baixa. "Eu odiava meu cabelo porque ele é pouco cacheado, mas é cacheado, e eu quando era criança via as meninas baixinhas, loirinhas, com peitões e eu era comprida com cabelo cacheado. Falava: 'por que não nasci com o cabelo liso? Por que sou tão grande?' Porque o legal era mulher com cabelo liso".

Luciana Gimenez, que tem 1,81 m, admite que ficou traumatizada por não ser igual às "meninas padrão" de sua época. "Me pegou porque eu fiquei com problema de autoestima, fiquei um pouco traumatizada".