Uma atrás da outra: Teresa sofre 2 grandes decepções em 'Garota do Momento'

Teresa (Maria Eduarda de Carvalho) chama a atenção por sofrer com TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo) na novela "Garota do Momento" (Globo). Mas não será o problema de saúde que a afetará nos próximos capítulos.

O que vai acontecer

Em breve, Teresa vai descobrir que está sendo enganada por Jacira (Flávia Reis). A empregada passou a fingir que estava mal de saúde para conseguir alguns dias de descanso,

O baque será grande, uma vez que a moça é uma fiel escudeira de Teresa nos afazeres domésticos. Além disso, é Jacira quem se empenha na limpeza criteriosa que a patroa demanda por conta do TOC.

Após descobrir tudo, Jacira decide pedir demissão, mas Eugênia (Klara Castanho) implorará para que isso não ocorra. Teresa ficará dividida, afinal, Jacira sempre cuidou de sua filha com muito carinho, mas ainda assim não perdoará a traição da funcionária.

Jacira (Flávia Reis) em 'Garota do Momento' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Quem também toma partido de Jacira é Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch). O radialista tenta uma reconciliação das duas ao levar Jacira para cantar em seu programa, algo que promete grande reviravolta.

Falando em Alfredo Hoório, deve ser ele o próximo a trair Teresa. Apesar de viverem um casamento sem intercorrências, Alfredo e Teresa estão distantes um do outro em pensamento.

Encantado por Anita (Maria Flor), Alfredo deve cada vez mais se aproximar dela. A moça, cansada de ser maltratada pelo marido, Nelson (Felipe Abib), logo se permitirá mudar seu comportamento. Isso principalmente após descobrir que está sendo traída pelo crápula com Heloísa (Úrsula Corona).

Anita (Maria Flor) participa do programa de Alfredo Honório (Eduardo Sterblitch) em 'Garota do Momento' Imagem: Divulgação/Globo

Ao mesmo tempo, vale dizer, Teresa assume que já não sente tanta atração em Alfredo como anos atrás. Ela contará que a 'chama está apagada' em conversa com Clarice (Carol Castro) e Lígia (Palomma Duarte).

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.