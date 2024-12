'Você não aguenta uma semana no touro', diz Sacha para Flora em A Fazenda

Na noite deste domingo (1º), Flora Cruz criticou Sacha Bali por ter dito que ela tem "limitações" em A Fazenda (RecordTV).

O que aconteceu

Em dinâmica de apontamento, Flora lembrou da fala de Sacha sobre ela ter "limitações" para fazer o trato do touro. O peão afirmou acreditar que ela não aguentaria o trabalho.

Flora: "Você me acha limitada?"

Sacha: "Acho que todos nós temos limitações".

Flora: "Tá, mas todo mundo aqui fez o mesmo teste de tudo [para entrar no reality]".

Sacha: "Mas eu acho que, se te botassem pra fazer o touro, sinceramente, você não aguentava uma semana".

Flora: "Eu acho bem prepotente da sua parte, bem arrogante".

Sacha: "O Albert está precisando de atendimento médico. Ele está todo ferrado por causa do touro!".

