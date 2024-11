Graci diz que Zezé a impediu de desistir de engravidar: 'Temos uma família'

Após anos de tentativas frustradas, Graciele Lacerda, 44, aguarda a chegada de Clara. Grávida de 34 semanas, a influenciadora digital destaca o apoio incondicional de Zezé Di Camargo, 62, como fundamental para não desistir do sonho da maternidade. Para o casal, que vive um momento mais reservado e familiar, a filha representa a concretização de um amor planejado e abençoado.

Ele foi importante para eu não desistir. Ele me apoiou o tempo todo. A cabeça da mulher vive uma mistura de hormônios, de sentimentos e de frustração. Você ter uma pessoa que te apoia é muito importante. Vivenciamos esse momento junto, o que nos faz hoje valorizar cada coisinha. Clara é muito desejada por nós. Graciele Lacerda, em entrevista exclusiva para Splash

"Gravidez está sendo mágico para mim"

Sem sustos na gravidez, Graciele diz que está, sim, curtindo cada semana e 'lamenta' que o parto está cada vez mais próximo. "Queria que demorasse mais um pouco. Toda vez que completa uma semana, falo: 'Está passando rápido'. Queria viver mais, queria curtir mais a minha barriga, curtir mais esse momento. Eu esperei tanto, foi uma coisa tão desejada! Foram cinco anos. É tudo muito mágico para mim", diz Graciele durante Cruzeiro de Zezé Di Camargo.

Olho para a minha barriga, boto a mão e falo assim: 'Meu Deus, não consigo acreditar que tem um ser dentro de mim que respira. É muita bênção uma mulher que consegue gerar um filho. Queria que demorasse um pouquinho. Quero que ela nasça, quero ver o rostinho, estou curiosa. Zezé está mais curioso que eu.

Com a expectativa do nascimento entre dezembro e meados de janeiro, Graciele ainda não decidiu o tipo de parto, preferindo seguir as orientações médicas. "Falaram entre 12 ou 15 de janeiro para ela nascer. Pode vir em dezembro, começo ou meio de janeiro. Se será normal ou cesárea, deixo nas mãos do meu médico. Falo para ele: 'Quero o que vai ser melhor para mim, para ela e o que vai ser saudável'."

Graciele reforça os cuidados com a saúde que mantém desde os 16 anos e que, segundo seu médico, fizeram dela "a grávida mais saudável" que ele já acompanhou. "Você cuida da alimentação e da saúde. Eu falo que corpo é consequência, e, na minha gravidez, não é diferente. Eu não estou fazendo nada diferente do que eu já faço."

É claro que é diferente agora. Não posso ficar com fome e come um pouquinho mais. Antes eu fazia jejum, hoje eu não faço mais. Faço três refeições por dia, mas faço refeições boas, refeições saudáveis.

Importância de Zezé na gravidez

A decisão de tentar a fertilização in vitro veio após a vasectomia de Zezé, realizada há 12 anos. Foram cinco anos de tentativas e frustrações, mas Graciele destaca como o processo fortaleceu a relação do casal. "Deus é perfeito. A gente questiona muito quando passamos por um processo que não dá certo. Passei por seis tentativas que não deram certo, mas elas nos amadureceram. Zezé me apoiou e valorizou muito mais essa gravidez."

Mesmo com a agenda de shows de Zezé, o casal valoriza momentos caseiros e acredita que essa mudança de rotina será ainda mais intensa com a chegada da filha. "Ficamos mais reservados. Hoje somos mais caseiros, mais família, de valorizar os momentos com a família. Tenho certeza que quando ela nascer vai mudar mais ainda isso."

Graciele Lacerda descreve a chegada de Clara como a realização de um grande sonho: construir uma família ao lado de Zezé Di Camargo. Enquanto ela se prepara para seu primeiro filho, o cantor, que já é pai de três filhos de outro relacionamento, compartilha com a esposa a alegria de um amor que agora ganha novo significado.

Agora temos a nossa família. [Clara] É o fruto do nosso amor, do que vivemos, do que é o nosso relacionamento, do que prezamos. Ela está vindo para abençoar tudo isso. Por isso falo que ela foi muito planejada, abençoada. Deus mandou na hora certa.

* O jornalista viajou ao Cruzeiro do Zezé a convite da organização.