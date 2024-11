Pasin: Datena tinha público fiel na TV, mas futuro após cadeirada é incerto

Do UOL, em São Paulo

O apresentador José Luiz Datena carregava um público fiel na televisão, mas futuro após cadeirada e aventura política fracassada permanece incerto, segundo avaliação feita pelo colunista Lucas Pasin no Splash Show, do Canal UOL. Datena anunciou a saída da Band nesta quinta-feira (28).

Eu estou muito curioso para saber sobre o futuro do Datena na TV. Ele carrega um público aí do Brasil Urgente, da Band, de 20 anos. É um público muito grande, muito fiel. Tem muita gente que acompanha as notícias pelo Datena.

Só que depois dessa candidatura dele aí para prefeito [de São Paulo], muita coisa mudou, eu acho. Eu não sei se as pessoas vão enxergar o Datena da mesma forma. Não sei se ele volta para a TV da mesma forma, ou se ele muda, ou se a gente vai conseguir ver aquele Datena que a gente estava acostumado na TV. Ou ainda se a gente vai ver o Datena candidato. A gente acompanhou um Datena ali no meio dessa briga política, dessa campanha política. Teve até brigas e cadeira para um lado e para o outro...

Eu estou muito curioso com esse futuro do Datena, que é uma figura que a gente conhece muito bem da TV, que a gente identifica muito rápido, mas que agora a gente não sabe o que vai acontecer.

Lucas Pasin, colunista de Splash

Datena se afastou da televisão para se lançar como candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira). Começou bem nas pesquisas, mas foi atropelado por um fenômeno chamado Pablo Marçal, do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro).

Os dois trocaram xingamentos e chegaram às vias de fato, com Datena agredindo Marçal com uma cadeirada durante o debate da TV Cultura. As imagens repercutiram em veículos no exterior.

No fim, Datena alcançou apenas 1,84% de votos na disputa à administração municipal —o que corresponde a 112.344 votos. O apresentador garantiu, em entrevista, que não irá se candidatar novamente.

Fim da parceria de duas décadas

Nesta quinta-feira, Band e Datena anunciaram oficialmente o fim do contrato por meio de comunicado enviado à imprensa. O jornalista já havia confirmado que não retornaria ao comando do Brasil Urgente, atração policial que apresentou por 20 anos.

Antes de encerrar seu vínculo empregatício, emissora e apresentador planejavam uma atração voltada ao entretenimento para a grade de 2025, mas o projeto acabou não se realizando.

Rumo à Anhanguera?

O jornalista teria um acordo encaminhado para trabalhar no SBT, conforme apuração do F5, site de entretenimento da Folha. Ele deve assinar nos próximos dias um contrato para assumir o comando do Tá na Hora, telejornal exibido na faixa da tarde.

Datena deve assumir o lugar que hoje pertence ao apresentador Marcão do Povo.

