Meghan Markle relata experiência 'assustadora' com complicação pós-parto

Meghan Markle, 43, revelou que passou por uma situação complicada após dar à luz.

O que aconteceu

No primeiro episódio do podcast "Confessions of a Female Founder", Meghan disse que sofreu pré-eclâmpsia pós-parto. O episódio contou com a participação de Whitney Wolfe Hard, fundadora do aplicativo de relacionamentos Bumble.

A condição é caracterizada pelo surgimento de pressão arterial e crises convulsivas. Normalmente, ela acontece nos primeiros 7 a 10 dias após o parto, sendo mais comum em mulheres com mais de 35 anos.

Durante o papo, Whitney contou que também passou pela mesma condição. "Tivemos experiências muito semelhantes — embora não nos conhecêssemos na época — com o pós-parto, e ambas tivemos pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia pós-parto", compartilhou Meghan. "É tão raro e tão assustador".

Elas também conversaram sobre as dificuldades entre equilibrar carreira e maternidade."Você ainda está tentando equilibrar todas essas coisas, enquanto o mundo não sabe o que está acontecendo em silêncio. E no silêncio, você ainda está tentando estar presente para as pessoas — principalmente para seus filhos — mas essas coisas são grandes sustos médicos."

Casada com o príncipe Harry, Meghan tem dois filhos. O primeiro, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, nasceu em 6 de maio de 2019. A segunda, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, nasceu em 4 de junho de 2021.