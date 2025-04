Sem papéis na TV, ex-'Chiquititas' aposta em TikTok: 'Está difícil'

Ator Guilherme Boury, 41, fala sobre sucesso no TikTok e dificuldades no ramo da atuação.

O que aconteceu

Ex-astro de "Chiquititas" tem investido em vídeos nas redes sociais. "A internet está engolindo tudo. Se não nos adaptarmos, seremos engolidos. Você vai ficando parado, as pessoas deixam de te ver. Este ano, o que tem me ajudado muito é o TikTok. Tenho feito muitas lives e vídeos, e isso tem me dado retorno financeiro", disse em entrevista ao Play, do Globo.

O artista afirmou que sua renda vem do TikTok, plataforma que começou a investir neste ano. "No dia 2 de janeiro falei: 'vou abrir uma live no TikTok para ver o que acontece'. Nunca tinha feito isso antes. De repente, começaram a entrar 1.500, 2.000 pessoas. Começo a conversar com os fãs, me aproximo deles, troco ideia, respondo perguntas e, às vezes, até chamo um para participar da live comigo. Estou me descobrindo um grande streamer no TikTok. Por enquanto, ainda não surgiu nenhum convite ou teste, então minha renda vem da internet. Estamos na luta. Está difícil, mas seguimos firmes."

Casado há 10 anos, o sobrinho de Fábio Jr. planeja aumentar a família. "Temos esse sonho. Mas estava esperando ela tomar a decisão, porque o corpo é dela e é ela quem vai carregar a criança por nove meses. Mas já estamos na tentativa", pontuou.