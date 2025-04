Solução de Janete Clair para salvar novela teria ajudado BBB a não flopar

Quem é apaixonado por novela e conhece um pouco da história dos primórdios da TV, certamente, ouviu falar de um episódio bem peculiar que ocorreu na segunda metade da década de 1960. Diante da audiência pífia de "Anastácia, a Mulher Sem Destino" (1967), a Globo convocou Janete Clair para assumir os rumos da trama a fim de atrair a atenção do público. Ao analisar a história e seus personagens, a autora não teve dúvidas: criou um terremoto que matou mais de 100 personagens do folhetim e, basicamente, reiniciou a novela.

Embora drástica, tal solução deveria ter sido aplicada ao "BBB 25" logo no primeiro mês do reality show, que já dava sinais claros que tinha um problemão em mãos, pois os participantes se recusavam o básico: jogar. Uma intervenção mais precoce e radical teria turbinado o programa. Claro que, como se trata de um formato de não ficção, um terremoto não seria viável, mas uma eliminação coletiva seguida da inserção de novos competidores poderia ter sido bem-vinda e espantado o marasmo que marcou toda a temporada.

Por ser uma edição comemorativa do "BBB", essa decisão seria facilmente justificável e, provavelmente, os fãs do reality show nem reclamariam. Afinal, quem curte acompanhar "BBB" quer ver conflitos e participantes comprometidos. Está insuportável assistir às brigas repetitivas do programa. Ontem no Sincerão, mais uma vez, um dos gêmeos, João Pedro, resgatou uma fala de Diego Hypolito da primeira semana de confinamento para confrontar o atleta. O "BBB 25" está insalubre para o público.

Como estamos no ano de comemoração dos 60 anos da Globo, ainda dá tempo de a emissora oferecer um presente surpresa ao telespectador: uma edição All Stars com os participantes mais icônicos da história do "BBB" no segundo semestre. Pode ser uma versão mais pocket do programa. Sessenta episódios bastam. Só precisamos de confinados que realmente estejam a fim de jogar e se comprometer.