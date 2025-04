Resistência, toco e mais: relembre a linha do tempo do casal Renata e Maike

Na reta final do BBB 25 (Globo), após uma série de investidas, Maike e Renata protagonizaram um beijo. Relembre a trajetória do casal:

Linha do tempo de Renata e Maike

17/01: Na primeira semana do reality show, Maike listou para outros brothers as sisters "com quem ficaria": Eva, Renata e Giovanna. Giovanna também se interessou pelo brother —tanto que, mais tarde, os dois formaram casal—, mas chegou a dizer para Delma que "viu ele de gracinha com Renata várias vezes".

28/01: Após duas semanas de reality, ainda antes do beijo em Giovanna, Maike elogiou Renata e sua dupla. "Vocês estão bem conservadas. Aprontaram pouco".

06/02: Dois dias após a eliminação de Giovanna, Maike se aproximou de Renata em uma festa. "E nós?", perguntou o nadador. "Nós o quê? Sai daí, bicha", respondeu Renata. "Está cheirosa", insistiu Maike.

13/02: Na semana seguinte, os dois dançaram coladinhos em mais uma festa. "Tá com medo, Renata?", perguntou o brother. "Tô cantando! Sai, Maike, larga meu anjo!", disparou Renata, ainda abraçada. "Não machuco não, sou homem pra casar", disse Maike, que mais tarde acrescentou: "Boca linda da porr*".

16/02: Maike disse que gostaria de beijar Renata, que se esquivou dizendo que os dois não se conheciam "o suficiente" e que "não estava nesse momento de vida".

20/02: Em outra festa, Maike diz querer conhecer Renata "melhor". O flerte, no entanto, reduz em intensidade a partir desta data.

19/03: Um mês depois, a pauta volta a ser assunto quando Maike elogia a roupa de Renata para João Gabriel, que provoca: "Se ela quiser, você não quer não?"

25/03: Na piscina, Maike se declara para Renata: "Você é uma pessoa que me encantou por causa do jeito que você lida com Deus. Eu queria que você soubesse que você é incrível, mano. Sério", disse. "Não perde esse coração, não. Não deixa nada - nem raiva, nem rancor - tomar conta dele. Tu é uma menina muito f*da".

30/03: Em uma festa, Maike dá um "cheiro" no pescoço da sister. A bailarina, que estava com um leque na mão, encostou o objeto no ombro do brother e fez uma careta.

02/04: Maike diz para Renata enquanto a sister malha: "Eu estava pensando aqui...Só namorei menina que treina muito".

03/04: Os dois abrem o jogo sobre os flertes. Renata confrontou Maike sobre as investidas do brother e disse levar "na brincadeira". Maike disse que aquilo seria uma prova de resistência, e que ele desistiria: "Ela acha que eu estou zoando. Há 80 dias. Brincadeira sem fim (...) Nem Moisés foi tão tentado assim".

04/04: Após a eliminação de Eva, Renata desabafa com Maike de madrugada, na cama e de mãos dadas. Ela lamentou estar "alugando" o brother, que respondeu: "Ixe, fia. Você vai me alugar pra vida."

05/04: Maike volta a comparar os flertes com uma "prova de resistência" e dá a entender que quer levar o relacionamento para fora do BBB: "Vou querer muito (...) As minhas intenções são as melhores". Renata rebateu: "Se você voltar [do 13º Paredão], eu respondo."

06/04: Na madrugada seguinte, Renata e Maike se beijam. Os dois seguem "agarradinhos" desde então, repetindo os beijos até debaixo do chuveiro e do edredom.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas