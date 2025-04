Quem é influencer que congelou bumbum a -10 °C e foi parar no hospital

A influenciadora Ravena Hanniely precisou ser hospitalizada após ter congelado o próprio bumbum ao posar para fotos em uma temperatura de -10º na Espanha.

O que aconteceu

Ravena foi passar férias em uma estação de esqui na Espanha. Em Sierra Nevada, no sul do país, ela decidiu fazer um ensaio de biquíni na nave, diante de temperaturas baixíssimas.

Logo depois das fotos, ela precisou ser hospitalizada. Segundo Ravena, ela não sentiu nada enquanto posava, mas depois passou a ter dores fortes no corpo. "No começo, parecia suportável, mas depois comecei a sentir o corpo travado", contou, à Quem.

Ravena atribuiu as dores ao tempo que passou exposta. Ela conta que ficou insistindo em conseguir uma pose perfeita para as fotos, e isso fez com que ela perdesse a sensibilidade no corpo, especialmente no bumbum. "Estava tão dormente que comecei a me desesperar, e fui direto para a emergência".

Ainda se recuperando, Ravena alerta os fãs sobre os perigos da exposição. "Foi bonito, sim, mas também muito perigoso. Fica o alerta pra quem pensa em entrar nessas trends sem se preparar. O clique até veio, mas o perrengue veio junto".

Quem é ela

Ravena Hanniely conta com quase 300 mil seguidores nas redes sociais. Além do trabalho como influenciadora, ela é musa da Barraca Zona Sul.

Ela também já foi eleita deusa das Olimpíadas pela Playboy e já fez uma cirurgia para reconstruir o hímen antes de estrear no Carnaval deste ano. Na época, ela revelou nas redes sociais que seu namorado chegou a terminar com ela por conta da decisão. "Decidi fazer isso por mim, pela minha autoestima e por questões pessoais que sempre foram importantes. Infelizmente, nem todos conseguem entender ou apoiar escolhas tão íntimas".