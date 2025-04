O aviso de Maristela que deve mudar trama importante de 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (8) de "Garota do Momento" (Globo), Maristela se irrita com Ronaldo após o rapaz sugerir que Bia deve se casar com ele e não com Beto.

Em seguida, Bia confessa a Juliano que dormiu com Ronaldo e Beto se desespera, mas logo corre para os braços de Beatriz que, por sua vez, descobre que Carmem passou mal. O fotojornalista vai ao encontro da amada.

Celeste, sem pestanejar, termina sua amizade com Bia, afinal, conseguiu causar desavença entre seus dois irmãos.

Beto (Pedro Novaes), Raimundo (Danton Mello), Bia (Maisa) e Ronaldo (João Vitor Silva) em Garota do Momento Imagem: Reprodução/Instagram

Em cenas seguintes, Maristela desconfia de Basílio, porém, o que ela descobre é um podre sobre Juliano: ele abriu uma conta bancária em nome de Clarice, algo muito suspeito.

Sendo assim, Maristela resolve tomar a dianteira e informa a Juliano que retomará a presidência da Perfumaria Carioca.

Ainda neste capítulo: Jacira beija Sérgio. Maristela descobre. Clarice conta a Teresa que teve mais memórias.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.