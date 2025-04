Instagram proíbe adolescentes de fazerem live a não ser que pais autorizem

A Meta anunciou a proibição de lives no Instagram por adolescentes no Brasil sem a autorização dos pais. Essa é apenas uma das novas restrições anunciadas pela plataforma, que também vale para Facebook e Messenger. No início do ano, a Meta já havia anunciado algumas medidas.

O que aconteceu

A partir de hoje, adolescentes não podem fazer live ou desativar proteções contra imagens com suspeita de nudez no Instagram, a menos que tenham autorização dos responsáveis. Por adolescentes, a rede entende pessoas com menos de 16 anos. Os recursos começam a ser liberados hoje via atualização.

O recurso de desfoque de imagem vai funcionar no envio de mensagens diretas no Instagram. Ao focar automaticamente imagens suspeitas, a rede quer coibir o compartilhamento de fotos sensíveis entre os adolescentes.

Recurso para desativar possibilidade de fazer transmissões ao vivo (lives) e proteção contra nudez em mensagens. Meta anunciou novidades para contas de adolescentes no Instagram Imagem: Divulgação/Instagram

Desde fevereiro, a rede passou a restringir automaticamente a conta desses usuários. Na prática, eles têm filtros mais restritos e verão menos conteúdos sensíveis, como postagens que abordam violência, procedimentos estéticos ou temas que possam contribuir para transtornos alimentares.

Outros recursos da conta de adolescente:

"Modo noturno" : que silencia notificações entre 22h e 7h. Os pais também poderão supervisionar as contas dos filhos, definindo limites de uso diário e aprovando ou negando alterações nas configurações de privacidade.

: que silencia notificações entre 22h e 7h. Os pais também poderão supervisionar as contas dos filhos, definindo limites de uso diário e aprovando ou negando alterações nas configurações de privacidade. Interação restrita : apenas seguidores conseguem marcá-los em posts ou stories, além disso, o Instagram não exibe comentários ou solicitações de DM com palavras que podem suscitar ações de bullying.

: apenas seguidores conseguem marcá-los em posts ou stories, além disso, o Instagram não exibe comentários ou solicitações de DM com palavras que podem suscitar ações de bullying. Limite de uso : aviso para deixar a plataforma após 60 minutos de uso.

: aviso para deixar a plataforma após 60 minutos de uso. Conversas limitadas: é possível apenas conversar com seguidores.

Por que restrições às contas de adolescentes? A Meta é alvo de escrutínio em várias partes do mundo pela influência que exerce sobre os jovens. Nos EUA, a empresa chegou a ser processada por diversos estados por 'viciar' os jovens. Logo, as medidas anunciadas tentam dar mais controle aos responsáveis.

Conta de adolescente tem recurso de gerenciamento de tempo e detalhes dos contatos com quem ele conversa Imagem: Divulgação/Instagram

Políticas para adolescentes vão chegar ao Facebook e ao Messenger

Meta vai estender para Facebook e Messenger as mesmas políticas implementadas pelo Instagram. A diferença é que não há previsão para início no Brasil. Num primeiro momento, o recurso vai ser disponibilizado nos EUA, Reino Unido, Austrália e Canadá.

Como configurar uma conta de adolescentes e vinculá-la à conta dos responsáveis

Para haver o controle parental, responsáveis precisam conectar sua conta à do filho: