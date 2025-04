BBB 25: Vilma volta a culpar Vinícius por 'velha sonsa'

Fora do BBB 25 (Globo), Vilma voltou ao assunto do "velha sonsa" durante Big Show (Multishow) de ontem.

O que aconteceu

Entrevistada por Ana Clara e Ed Gama, ao lado de Daniele Hypolito, Vilma segue afirmando que Vinicius chamou a chamou de "velha sonsa".

A informação foi passada para a sister através de Renata, que por sua vez recebeu a notícia de um espectador, durante a Vitrine do Seu Fifi. O VAR, no entanto, mostrou que Vinícius estava conversando sobre Diogo, o filho de Vilma.

Segundo Vilma, Vinícius está querendo distorcer a situação. "Claro, um homem não pode ser velha. Velha é eu", afirmou. "Aonde o Diogo é 'velha'? E se fosse velho também, onde ele é velho? Ele não tá falando de homem".

Ele falou aquilo para enrolar, mas eu pesquei Vilma

