Filme britânico "The Ballad of Wallis Island" constrói história sobre laços humanos

Por Rollo Ross e Danielle Broadway

LOS ANGELES (Reuters) - Para o produtor, ator, escritor e compositor Tom Basden, o filme de comédia britânico "The Ballad of Wallis Island" se concentra nas complexidades dos relacionamentos em vez de cenas de ação de alto impacto ou situações de risco de vida.

"Nunca houve grandes apostas, assassinatos e perseguições de carro, mas acho que sabíamos o tipo de filme que queríamos que fosse", disse ele à Reuters.

"Estamos confiantes de que as pessoas realmente investirão nessa história", acrescentou Basden.

"The Ballad of Wallis Island", distribuído pela Focus Features, chegou aos cinemas norte-americanos em 28 de março.

As origens do filme remontam a 2007, quando a dupla de comediantes Tim Key, conhecido por trabalhar com a personalidade da comédia britânica Alan Partridge, e Tom Basden, que estrelou a série "After Life", escreveu, produziu e estrelou o curta-metragem "The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island", no qual "The Ballad of Wallis Island" se baseia.

O curta foi indicado ao Bafta e ganhou o prêmio de melhor curta britânico no Festival Internacional de Cinema de Edimburgo.

Tanto o curta quanto o longa-metragem têm o mesmo enredo, seguindo o cantor folk envelhecido Herb McGwyer, interpretado por Tom Basden, que recebe uma enorme soma de dinheiro para fazer um show único em uma remota ilha galesa.

No entanto, quando Herb chega ao show, ele descobre que está se apresentando apenas para um homem, um ganhador da loteria chamado Charles, interpretado por Tim Key.

A diferença entre o curta e o longa é que Carey Mulligan está no longa como a ex-namorada e ex-parceira musical de McGwyer, Nell Mortimer, acrescentando uma camada diferente de relações interpessoais.

O filme se concentra no vínculo entre Herb e Charles.

"Talvez em alguns filmes seja muito claro o que você quer que aconteça com as duas pessoas", disse Key.

"No nosso, é mais geral, eu realmente quero que ele (Herb) goste de mim, como um agradador de pessoas", acrescentou.

A música é uma parte importante do filme, com Charles tocando continuamente os sucessos de McGwyer Mortimer.

Basden escreveu todas as músicas da banda folk fictícia.

"É muito importante que você acredite que, durante todo o filme, ele é um músico, e esses são músicos, e que todas as composições são dele", disse Key.