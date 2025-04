BBB 25: fãs de Vitória se irritam com Tadeu e o 'querem' no paredão

Hoje cedinho, eu abri o X para ver o que estavam falando de BBB 25 e me deparei com a palavra "insuportável" como a mais mencionada em relação ao programa, naquele momento. Tinha gente reclamando dos participantes, mas o que me chamou mais a atenção foi o público irritado com Tadeu Schmidt.

Os fãs da Vitória ficaram incomodados com a bronca que Tadeu deu nela por estar rindo, após a atriz cair na piscina de meleca. Deve ter sido muito decepcionante para ele e para a produção do programa que tamanha operação para criar aquela prova gosmenta tenha causado mais gargalhadas nos participantes do que tretas.

A bronca de Tadeu foi meio esquisita, mesmo. Traduzindo, ele quis dizer: "Não ache graça no que você está achando engraçado, pois nossa intenção era que vocês ficassem nervosos, e não que se divertissem".

Mas estava engraçado, mesmo. Eu ri. Vi uma menina comentando que o programa já está chato e o Tadeu ainda reclama quando rola o mínimo de entretenimento. Parece que a produção não previu a reação dos participantes, mas não dá para descontar neles a decepção pela expectativa frustrada.

A essa altura do BBB, ficou bem claro que ninguém aguenta mais os mesmos bate-bocas. Os gêmeos João Pedro e João Gabriel nem conseguiram falar, Vitória abriu mão de mais da metade do tempo, Joselma, que já costuma ter dificuldade de criticar seu oponente, estava tão exausta que parecia que ia pedir um abraço e um cigarro a qualquer momento. Todo mundo com um ar de enfado. A diversão, mesmo, foram os tombos na meleca, oras.

Nem o Tadeu conseguiu pressionar as pessoas para que tretassem, como costuma fazer nos Sincerões. Pareceu também cansado, assim como muitos de nós. E não é pra menos! Todo mundo falando as mesmas coisas, sobre as mesmas picuinhas. Algumas eu nem entendi... É natural que a raiva vá se dissipando e a vontade defender um ponto de vista, diminuindo.

Ainda no X, a palavra "insuportável" estava relacionada a alguns participantes, como Renata. Achei injusto. Estavam acusando a moça de caçar pelo em ovo para debater no Sincerão. E que outra alternativa ela tinha? Ou o programa inventa novas dinâmicas e estimula novos enredos ou vai todo mundo se arrastar até a final.

*Vladimir Maluf é psicanalista clínico formado pelo CEP (Centro de Estudos Psicanalíticos), em São Paulo, jornalista e estrategista de conteúdo digital com passagens pelo UOL, Terra, Globo.com e iG e consultor sobre diversidade e produção de conteúdo digital. Ganhou o Prêmio UOL na categoria "Melhor Conteúdo" em 2020.



