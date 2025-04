Betty Faria critica politicamente correto: 'Não aceito essa repressão'

Betty Faria, 83, reflete sobre politicamente correto e diz que usa lista para saber o que pode ou não falar.

O que aconteceu

A atriz afirmou não poder falar sempre o que quer ou pensa. "Eu pedi para uma pessoa que trabalha na televisão uma lista de palavras proibidas porque, às vezes, falo. Eu sou de outra geração, falo palavras proibidas. Agora você tem que se segurar, não pode dizer coisas. Antes, a gente falava, cantava, brincava", disse ao videocast Novelão.

De acordo com a famosa, o "politicamente correto" muda as pessoas. "Quando chega uma colega minha politicamente correta demais e que não confio é porque a pessoa mostra um lado, mas não mostra os outros. Porque o politicamente correto esconde o coração. Você não pode dizer isso, não pode fazer aquilo. Sempre fui muito da filosofia dos anos 1980. Nós estávamos saindo da ditadura, queríamos liberdade. Foi quando o movimento artístico cresceu (...). Venho dessa escola de vida. Sou rebelde, não aceito essa repressão, esse fingimento. E a Tieta era assim."

Betty Faria ainda revelou suas semelhanças com Tieta, protagonista vivida na novela da Globo entre 1989 e 1990. "A vontade de mudar as coisas, o não acomodar com o que é estabelecido. Eu tenho isso desde criança. Eu sou filha de militar, tenho a disciplina dentro de mim, faço as coisas todas certinhas, mas eu sempre discuti armas, o proibido. Por que não pode?", provocou.