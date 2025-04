Tadeu interrompe Vitória Strada e internautas criticam: 'Que grosseria'

Internautas criticaram Tadeu Schmidt na madrugada de hoje por conta de suas intervenções no Sincerão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Nas redes sociais, alguns internautas destacaram um momento da edição ao vivo de ontem em que Tadeu se referiu com ironia à Vitória Strada. "Vitória, só um instantinho, a gente vai esperar você parar de rir para continuar", disse o apresentador. "Desculpa", respondeu Vitória, que ria de seu rival de jogo.

No X, antigo Twitter, espectadores criticaram o apresentador por "barrar" as desavenças. "Tadeu perdeu a mão total. O programa já está um porre, e ele tira o pouco de entretenimento que alguém consegue entregar que é rir dessa pataquada gosmenta.. Tadeu tá insuportável essa temporada", escreveu. "Gente, qual é a do Tadeu, hein? Que grosseria é essa? Quando são com os gêmeos que até berram e passam do ponto, ele não manda parar", disse outro.

Outro recorte do programa que os internautas criticaram foi quando Tadeu interrompeu uma discussão entre Vinícius e Renata. Por conta das intervenções, usuários chegaram a destacar que Tadeu "torce" por Maike, Renata e os gêmeos.

Os usuários chegaram a colocar o nome do apresentador nos assuntos mais comentados do X no Brasil.

A reportagem de Splash solicitou à Globo uma posição sobre o episódio, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

Tadeu perdeu a mão total. O programa ja está um porre, e ele tira o pouco de entretenimento que alguém consegue entregar que é rir dessa pataquada gosmenta.. Tadeu tá insuportável essa temporada #BBB25 pic.twitter.com/rqNPYPDset -- Gio B. 🧣 (@folklomore) April 8, 2025

