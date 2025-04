De 'Pantanal' a novelas bíblicas: por onde anda o ator Marcos Winter?

Ana Clara Winter, 27, que fez topless em ensaio fotográfico, seguiu a carreira dos pais, os atores Palomma Duarte e Marcos Winter. Lançado à fama com a novela Pantanal, ele mantém discrição nas redes sociais, mas fará parte de nova produção da TV Record.

O que aconteceu

Nos últimos anos, o ator tem se dedicado a tramas bíblicas. O último trabalho de Marcos Winter foi em 2022, na novela "Reis" (TV Record), em que deu vida a Aitofel, um ancião que passa a ser conselheiro do rei Davi. Ao longo das temporadas, Winter participou de mais de 160 episódios.

Marcos Winter como Aitofel na novela "Reis" Imagem: Divulgação/Record

A próxima aparição de Winter será em "Paulo, o Apóstolo". Na novela, o ator interpretará o imperador romano Claudio, conhecido por ser gago. A produção estreia no dia 28 de maio no Univer Vídeo e em julho no canal aberto.

Winter não é ativo nas redes sociais. A presença do ator é rara até mesmo no perfil de Ana Clara, que compartilhou uma imagem com o pai em agosto de 2024.

A trajetória na televisão

O ator começou a carreira na TV em 1988, na novela "Vida Nova" (TV Globo). Winter atuou também em "Tieta" (1989) e "Desejo" (1990), antes de ser contratado pela Manchete, onde ganhou fama nacional ao formar par romântico com Juma (Cristiana Oliveira) em "Pantanal".

Marcos Winter e Cristiana de Oliveira durante a novela 'Pantanal' Imagem: Reprodução

Após "Pantanal", Winter voltou para a Globo. Na emissora, participou de tramas como "Felicidade" (1991), "Fera Ferida" (1993), "A Indomada" (1996), "Corpo Dourado" (1998), "Estrela-Guia" (2001) e "Um Só Coração" (2004).

Em 2005, o ator foi contratado pela Record. Winter fez parte do elenco da novela "Essas Mulheres" (2005). Voltou à Globo em 2007, em "Pé na Jaca" (2007), e trabalhou sem contrato fixo na emissora até 2013, presente em produções como "Duas Caras" (2007) e "Malhação" (2010).

Desde 2016, Winter tem participado de novelas e minisséries da Record. Ele atuou em "A Terra Prometida" (2016), "Apocalipse" (2017), "Jesus" (2018), e "Gênesis" (2021). Entre essas produções, Winter participou da série "Segunda Chamada" (2019), na TV Globo. Na trama, o ator interpreta Alberto, um homem que sofre com as sequelas de um AVC e passa a depender do cuidado da esposa, a professora Lúcia (Debora Bloch).