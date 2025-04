Longe de esposa, Lúcia Veríssimo expõe: 'Não sinto saudade o tempo inteiro'

Lúcia Veríssimo, 66, fala sobre casamento de 12 anos com produtora Tay Saad e reflete sobre saudade.

O que aconteceu

A atriz admitiu não ter saudade o tempo todo da esposa. "Não sinto saudade o tempo inteiro. Por exemplo, tenho um casamento, há 12 anos, que a gente vive em cidades diferentes, mas vivíamos em países diferentes, às vezes em continentes diferentes. Claro, se fala todo dia, se vê a cada dois, três meses, no caso de países. Agora, eu não via há três meses, e eu não penso: 'Ah, eu estou com saudade'", disse no podcast Tantos Tempos.

De acordo com ela, isso acontece porque tem suas tarefas no dia a dia. "Eu tenho meu cotidiano, minha vida. Quando eu chego, que olho, digo: 'que saudade imensa que estava de você.' Então, você demora aquilo de uma vez. Não é homeopático", acrescentou.

A autora ainda contou que pensa em vender sua fazenda em Minas Gerais. "Acho que a minha idade já não é mais para morar numa fazenda. A gente já não tem mais a paciência. O campo exige muito de você, e você fica muito longe de qualquer coisa que você necessite urgentemente. Já penso em vender a fazenda e ir para um lugar menor, mais perto de um grande centro, para me sentir mais segura. Mas não moraria jamais em São Paulo e no Rio numa rua movimentada."