Diego Hypolito acredita na força dos gêmeos no BBB e os coloca no 'Top 5'

Faltando pouco para a definição de mais um eliminado no BBB 25, Diego analisou o jogo e demonstrou preocupação com o Paredão desta semana, que será decidido nesta terça-feira (08), durante o programa ao vivo. Em conversa com Vitória, o brother comentou sobre a força dos gêmeos João Pedro e João Gabriel no jogo.

O que aconteceu

Diego avaliou a participação dos gêmeos. "Eu não sei qual o nosso destino amanhã, Vitória. Com sinceridade: não faço a menor ideia", começou. "Continuo achando que os Joões são bem fortes, mesmo não tendo ido ao Paredão, são divertidos. Acho fortes. Acho que João Pedro é mais forte que João Gabriel, mas acho os dois meninos que têm chances de estar no Top 5."

Apesar da convicção sobre a popularidade dos gêmeos, Diego ponderou a falta de provas concretas da força de João Gabriel no jogo. "A gente não teve uma prova do João Gabriel num Paredão. A prova que a gente teve do próprio João Pedro foi um Paredão que eram dois de lá com um de cá", refletiu.